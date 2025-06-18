Гроші за інноваційні розробки: що пропонують в Міноборони — Finance.ua
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Гроші за інноваційні розробки: що пропонують в Міноборони

Казна та Політика
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Гроші за інноваційні розробки: що пропонують в Міноборони
Гроші за інноваційні розробки: що пропонують в Міноборони
Мінборони розробляє проєкт постанови, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.
Про це йдеться в повідомленні міністерства.
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Для чого це
Запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.
«В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності», —
зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі.
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Міноборони ініціювало два законопроєкти, які передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.
За матеріалами:
Finance.ua
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