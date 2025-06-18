Виснажені, але не зневірені: кому довіряють українці та чи готові залишатися в країні (дослідження) — Finance.ua

Виснажені, але не зневірені: кому довіряють українці та чи готові залишатися в країні (дослідження) Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Виснажені, але не зневірені: кому довіряють українці та чи готові залишатися в країні (дослідження)

Українці відчувають постійне емоційноме виснаження, викликане постійними обстрілами та відсутністю чітких прогнозів завершення війни. Але попри втому, більшість не втрачає віру в перемогу та щасливе майбутнє.

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Про це йдеться в резульатах дослідження Gradus Research у межах проєкту «Градус суспільства під час війни», який провів дванадцяту хвилю опитування.

Ринок праці

Незважаючи ні на що, український ринок праці демонструє ознаки стабільності.

Ті, хто працевлаштовані і отримують заробітну плату, становлять 59%, що лише незначно нижче, ніж минулого року.

Не працюють — 26%, проти 27% у 2024 році.

Найвищий рівень безробіття зафіксовано серед двох вікових груп:

молоді 18−24 роки та людей передпенсійного віку (55−60 років), де непрацевлаштованими є 39% респондентів.

Доходи

Половина опитаних заявили про зниження доходів у порівнянні з довоєнним рівнем.

Найбільше фінансове просідання відчуває:

старше покоління — 68% серед вікової групи 55−60 років.

для молоді ця частка становить 31%.

Стрес і водночас надія

87% українців перебувають у стані стресу, про що вони свідомо заявляють.

Найчастіші емоції — втома (55%), напруженість (41%), надія (36%). Порівняно з минулим роком рівень втоми та надії зріс (з 52% і 31% відповідно), що свідчить про посилення психологічного навантаження, але також — про збереження внутрішньої стійкості.

Готовність залишатися в країні

Ключовим фактором психологічної стабільності залишається:

високий рівень довіри до Збройних Сил України (58%).

Також громадяни довіряють Президенту (31%)

волонтерським організаціям (29%).

На цьому тлі 55% респондентів заявляють про готовність залишитися в місці проживання навіть у разі загострення ситуації, ще 18% розглядають варіант евакуації в межах країни, і лише 11% — за кордон. Це свідчить про посилення внутрішньої мобільності українців у межах країни й водночас — про стриманий рівень зовнішньої еміграційної готовності.

Перемога і відбудова

50% респондентів переконані, що після завершення війни Україна стане сильнішою, що на 9 пунктів більше, ніж у 2024 році.

Щодо післявоєнного відновлення: 35% вважають, що на це знадобиться понад 5 років, ще 20% — що країна зможе відновитись за коротший термін.

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Нагадаємо, незважаючи на війну 33% українців відчувають себе щасливими. Про це йдеться в дослідженні End of Year Survey від Gallup International (проводилося в кінці 2024 року) Rating Group.

За показником щастя Україна — друга з кінця серед 35 країн, які брали участь у дослідженні. Індія при цьому займає останнє місце.

33% українців відчувають себе щасливими.

28% — нещасливими.

Близько 40% українців обирають варіант «посередині» між відчуттям щастя/нещастя.

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