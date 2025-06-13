Незважаючи на війну: 33% українців відчувають себе щасливими (рейтинг країн, опитування) — Finance.ua
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Незважаючи на війну: 33% українців відчувають себе щасливими (рейтинг країн, опитування)

Особисті фінанси
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Незважаючи на війну: 33% українців відчувають себе щасливими (рейтинг країн, опитування)
Незважаючи на війну: 33% українців відчувають себе щасливими (рейтинг країн, опитування)
Як українці сприймають щастя та життя під час війни. Про це йдеться в дослідженні End of Year Survey від Gallup International (проводилося в кінці 2024 року) Rating Group.
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За показником щастя Україна — друга з кінця серед 35 країн, які брали участь у дослідженні. Індія при цьому займає останнє місце.
  • 33% українців відчувають себе щасливими.
  • 28% — нещасливими.
  • Близько 40% українців обирають варіант «посередині» між відчуттям щастя/нещастя.
Більшість українців (62%) усе ж сприймають життя «як воно є», адаптуючись до реалій війни.
Відсоток відповіді «дуже хвилююся» в Україні практично збігається з середнім значенням по світу.
Найбільше респондентів хвилюються:
  • в Колумбії, Аргентині, Японії, Ірані, Індії.
Найменша частка тих, хто дуже переживає щодо свого життя:
  • у Саудівській Аравії, Китаї, Південній Кореї, Азербайджані, Індонезії, Казахстані.
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Раніше ми писали, що більшість українців мають низький рівень щастя і задоволеності життям, високий рівень тривожності, водночас значна частина відчуває сенс і цінність у своїй діяльності. Такі результати показало дослідження рівня особистого добробуту українців за міжнародною методологією Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, проведене в червні 2024 року.
Тоді найбільше опитаних українців (42%) оцінили задоволеність власним життям на низькому рівні.
Лише 25% респондентів відчували високий або дуже високий рівень задоволеності життям, що є критично низьким порівняно з очікуваними стандартами добробуту.

Довідка Finance.ua:

  • End of Year Survey (EoY) — це глобальне щорічне опитування Gallup International про майбутнє, щастя й економічні очікування населення різних країн. У 2024 році опитано 35 882 респондентів у 35 країнах світу. В Україні опитування EoY вже вдруге проводила Rating Group.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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