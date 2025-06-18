⛽️Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне — Finance.ua

⛽️Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне
👇 Для участі у розіграші потрібно:
1. Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування».
2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі.
1 переможець = 1 сертифікат
⏳ Коли визначимо переможців?
Результати розіграшу будуть опубліковані 24.06. Офіційні умови за посиланням.
Переможців рандомно обере Телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку.
🚗 Клікай — запрошуй — заправляйся! Подарунки чекають.
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