⛽️Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне — Finance.ua

⛽️Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне Сьогодні 16:55 — Страхування

⛽️Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне

👇 Для участі у розіграші потрібно:

2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі.

1 переможець = 1 сертифікат

⏳ Коли визначимо переможців?

Результати розіграшу будуть опубліковані 24.06. Офіційні умови Результати розіграшу будуть опубліковані 24.06. Офіційні умови за посиланням

Переможців рандомно обере Телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку.

🚗 Клікай — запрошуй — заправляйся! Подарунки чекають.

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