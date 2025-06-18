Паливний ринок виходить із тіні: Гетманцев поділився результатами — Finance.ua

Паливний ринок виходить із тіні: Гетманцев поділився результатами Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

Паливний ринок виходить із тіні: Гетманцев поділився результатами

Україна останніми роками активно працює над детінізацією ринку роздрібної торгівлі пальним.

Детальніше про результати цієї роботи розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, державна політика за цим напрямком вже дає відчутні результати.

Одним із кроків до детінізації паливного ринку став посилений контроль з боку податківців та правоохоронців, а також впровадження авансового платежу для автозаправних станцій з грудня 2024 року. Завдяки цьому ринок роздрібної торгівлі пальним поступово «відбілюється».

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«Навіть ті мережі АЗС, які роками оптимізували податкове навантаження, сьогодні демонструють зростання сплати податків з одного літра пального та підвищення офіційного рівня заробітної плати», — зазначив Гетманцев.

Податкові надходження з літра пального — у динаміці

За даними податкової звітності, помітно зросли податкові відрахування з кожного реалізованого літра пального:

І квартал 2025 року — 2,45 грн/л;

IV квартал 2024 року — 2,24 грн/л;

III квартал 2024 року — 1,83 грн/л.

Також, за словами Гетманцева, у першому кварталі 2025 року сплата ПДФО та військового збору від мереж АЗС зросла на 17,3% у порівнянні з попереднім кварталом.

Висновок

Урядовець наголосив, що позитивна динаміка — це результат ефективної роботи контролюючих органів та зміни ставлення бізнесу до податкової дисципліни.

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Разом з тим, Гетманцев каже, що важливо не знижувати темп.

«Рекомендую ДПС приділити особливу увагу тим мережам, де податкові показники залишаються нижчими або демонструють зниження — як з точки зору прозорості операцій, так і рівня виплати зарплат», — зазначив він.

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