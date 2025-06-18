Хто виграє від інтеграції України з ЄС: ТОП-3 країни — дослідження Сьогодні 12:30

Хто виграє від інтеграції України з ЄС: ТОП-3 країни — дослідження

Польський економічний інститут дослідив, хто виграє від інтеграції України з Європейським Союзом.

Згідно зі звітом, хоча Україна буде найбільшим переможцем цього процесу, оскільки її економіка може зрости на цілих 26 відсотків, сусідні країни, тобто країни Центральної Європи, точно не програють.

Про це пише видання Про це пише видання Rzeczpospolita.

Найбільші вигоди від приєднання України до спільного ринку об’єднаної Європи отримають Польща, Литва та Угорщина, які можуть очікувати зростання ВВП від 0,13% до 0,17%.

За три роки, з 2021 по 2024 рік, експорт з країн Центральної Європи з найсильнішими торговельними зв’язками з Україною зріс на цілих 75% - з 13,7 млрд євро до рекордних 24 млрд євро.

Лідерами тут є:

Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Литва, Румунія та Болгарія, на які припадає половина імпорту України за цей час.

Важливу роль сусідів також можна побачити серед одержувачів імпорту — на вищезгадані країни регіону припадає чверть усього експорту з України, лише на Польщу — цілих 10 відсотків.

Варшава також є першим одержувачем експорту та другим постачальником торгівлі для України, випереджає її лише Китай.

Це ознака часу, що військова техніка відповідає за значну частину зростання торгівлі. Однак експорт інших товарів, хоча й менший, також демонструє стабільну тенденцію зростання і вже вищий, ніж до нападу росії. Це створює потенціал для подальшого розвитку торговельних відносин після закінчення війни, — пишуть аналітики видання.

Зростання ВВП

«Звідки береться таке високе прогнозоване зростання для України? Країна наразі перебуває на рівні економічного розвитку, порівнянному, наприклад, з Румунією у 2007 році, на момент її вступу до спільноти. — Асиметрія розмірів економік означає, що з точки зору всього ЄС розширення за рахунок України матиме обмежений вплив на ВВП», — оцінюють автори звіту.

Яку користь отримає ЄС

«Історія вступу Польщі до ЄС допомагає відповісти на це питання. Йдеться головним чином про збільшення торгівлі, зниження транзакційних витрат та більшу інтеграцію в ланцюги поставок. Після розширення 2004 року відбулося значне зниження торговельних витрат та глибша інтеграція ринку, що сприяло зростанню ВВП як у країнах, що вступають до ЄС, так і в попередніх країнах-членах ЄС», — пишуть автори, посилаючись на аналіз Європейської комісії.

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