День финансов: транш от ЕС, работа УЗ во время тревоги, валютные интервенции НБУ Сегодня 17:45

Пятница, 18 сентября. Украина получила 3,3 млрд евро от ЕС, «Автострада» останавливает работы, а Чехия уменьшает расходы на помощь украинцам.

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Транш от ЕС

Украина получила очередной транш 3,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности закупку ракет и дронов.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил , что Украина до конца года должна привлечь по меньшей мере €400 млн для поддержки энергетического сектора.

Минимальная зарплата и лимит Minijob в Германии

С 1 января 2027 года в Германии повысятся минимальная заработная плата и предельный доход для работников с форматом занятости Minijob. Минимальная заработная плата повысится с 13,90 до 14,60 евро брутто в час. А максимальный месячный доход для работников Minijob вырастет с 603 до 633 евро.

После сорока финансовые приоритеты для многих людей постепенно смещаются: больше внимания уделяется здоровью, жилью, детям и финансовой безопасности, а значительные расходы чаще оценивают с точки зрения долгосрочной пользы.

Как с возрастом меняются финансовые привычки украинцев и на что они готовы тратить больше читайте в нашей новой статье:

«Адские санкции» США против России

Как рассказал уполномоченный президента Украины по поводу санкционной политики Владислав Власюк, «адские санкции» США против России предусматривают широкий спектр ограничений для компаний, которые помогают России их обходить. Закон предусматривает возможность введения таможенных пошлин в размере до 100% на импорт из стран, остающихся среди пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа или способствующих обходу энергетических санкций.

Новые правила работы УЗ во время тревоги

Кабинет Министров утвердил новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Они подразумевают различные алгоритмы для желтого и красного уровней опасности.

Так, при желтом уровне угрозы поезда будут курсировать по расписанию, а посадка и высадка пассажиров будут происходить в обычном режиме. При красном уровне посадку пассажиров и отправление поездов будут приостанавливать. Люди должны будут перейти в укрытие.

Валютные интервенции НБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и его заместитель Юрий Гелетий рассказали , что НБУ в последние месяцы продает на валютном рынке около $5 млрд ежемесячно и ожидает дальнейшего роста объемов интервенций. В то же время увеличение продаж валюты не свидетельствует о потере устойчивости гривны. Они отметили, что режим управляемой гибкости продолжает работать, а курсовая динамика определяется соотношением спроса и предложения на рынке.

Нехватка финансирования

В компании «Автострада» заявили , что вынуждены остановить работы на всех объектах. Государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, остановило финансирование всех капитальных расходов, сообщили в компании.

Компенсация за разрушенное жилье

Наличие другой квартиры или дома не лишает права на компенсацию за разрушенное в результате войны жилье по программе «Восстановление». Более того, компенсацию можно получать за несколько разрушенных объектов, если они принадлежали одному человеку.

Кстати, по данным ЛУН, за последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела. В то же время в западных областях Украины цены продолжили расти. Это происходит на фоне серии интенсивных обстрелов обоих городов.

Зарплатный критерий для бронирования

Если предложенный в законопроекте № 16000 размер минимальной зарплаты на 2027 год в 9546 грн будет утвержден, зарплатный критерий для бронирования работников по общему правилу составит 28 638 грн. Это связано с изменениями, предполагающими расчет соответствующего показателя на основе трех минимальных заработных плат.

По словам министра по делам ветеранов Виталия Кима, в Украине 330 тысяч ветеранов официально зарегистрированы как неработающие. В то же время, около 200 тысяч из них могут работать неофициально.

Расходы на помощь украинцам в Чехии