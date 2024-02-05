День финансов: текущее состояние экономики и реального сектора Украины, реакция бизнеса на закон о мобилизации — Finance.ua

День финансов: текущее состояние экономики и реального сектора Украины, реакция бизнеса на закон о мобилизации Сегодня 17:45

В понедельник, 5 февраля бизнес просит ВРУ пересмотреть новое мобилизационное законодательство, а в НБУ объяснили падение курса доллара.

Текущее состояние экономики и реального сектора Украины. Глава Совета НБУ Богдан Данилишин Глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал о состоянии экономики и реальном секторе Украины. После падения реального ВВП на 28,8% в 2022 г. темпы его восстановления в 2023 г. составили 5% по оценке Минэкономики.

Во сколько обойдется Украине мобилизация 500 тысяч человек. Мобилизация от 400 до 500 тыс. военнообязанных и дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2024 на сумму около 700 млрд грн.

Минобороны приглашает розничные сети участвовать в тендерах ГОТ на поставку продовольствия для ВСУ.

Сенат США обнародовал долгожданный проект закона о помощи Украине.

При этом новый пакет санкций ЕС против рф к годовщине вторжения будет самым слабым из всех.

В НБУ сообщили, сколько средств поступило из-за рубежа. С начала полномасштабной войны Национальный банк Украины С начала полномасштабной войны Национальный банк Украины перечислил на нужды обороны более 33 млрд гривен. Из-за рубежа в иностранной валюте поступило почти 15,7 млрд грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с апреля прошлого года.

Банки увеличили уровень одобрения кредитных заявок. Уровень Уровень одобрения банками заявок вырос для всех типов корпоративных кредитов. Больше всего выросли кредиты для малых и средних предприятий. В дальнейшем рос уровень одобрения заявок для кредитов населению, больше всего — на ипотеку.

Ощадбанк сообщил, сколько заработал в 2023 году. В 2023 году Ощадбанк В 2023 году Ощадбанк получил 9,5 млрд грн прибыли до налогообложения. Это исторически самый высокий результат банка. Чистая прибыль после налогообложения составляет 4,75 млрд грн.

Какие авто покупали на Prozorro в 2023 году. В 2023 году на Prozorro приобрели 3,8 тысячи авто общей стоимостью 3,7 миллиарда гривен. Об этом В 2023 году на Prozorro приобрели 3,8 тысячи авто общей стоимостью 3,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает мониторинговый портал Dozorro.

Спрос на фрилансеров. Среди украинских предпринимателей растет спрос на услуги фрилансеров. Об этом Среди украинских предпринимателей растет спрос на услуги фрилансеров. Об этом рассказали во фриланс-сервисе Freelancehunt. Как отмечается, на рынке труда только 21% компаний готовы предложить гибридный или удаленный формат работы.

Цены на первичном и вторичном рынке жилья. В январе 2024 года В январе 2024 года самая высокая средняя стоимость 1 кв. м в новостройке была в столице. Однако за год больше всего возросла средняя стоимость 1 кв. м в Житомирской области. На вторичном рынке больше всего возросла стоимость квартир в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк. Кабинет Министров внес индустриальный парк «Универсал Индастри» в реестр индустриальных парков. Он Кабинет Министров внес индустриальный парк «Универсал Индастри» в реестр индустриальных парков. Он расположен на территории пгт Рокитное Белоцерковского района Киевской области.

Автомобили, подпадающие под «налог на роскошь». Как Как сообщает Укравтопром, Минэкономики опубликовало перечень моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году. В общей сложности 184 модели таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.