День финансов: тарифы на газ, потери экономики из-за обстрелов, кредитная история в «Дії»

Понедельник, 28 сентября. Кабинет Министров принял решение приостановить некритические расходы в Украине, но сохранил льготные цены на газ.

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Льготные цены на газ

Кабинет Министров сохранил действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона. Кроме того, органы власти прорабатывают усовершенствование тарифной политики и введение справедливого и прозрачного тарифообразования. В то же время планируется увеличение адресной помощи для людей, которые в ней действительно нуждаются.

Дефицит финансирования нужд оборонного бюджета

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил , что дефицит финансирования потребностей оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд. Правительство работает над поиском необходимых средств, в том числе из-за сокращения государственных расходов и привлечения международной помощи. Несмотря на дефицит государственного бюджета, социальные выплаты будут осуществляться в срок. Все остальные расходы будут приостановлены для получения соответствующих средств от партнеров.

Заметим, что по данным ГНС, с начала года в бюджет поступило 128,96 млрд грн военного сбора. Это на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда плательщики перечислили 103,3 млрд грн.

Потери экономики из-за российских обстрелов

Министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко заявил , что один час простоя украинских предприятий из-за российских обстрелов может стоить экономике страны около 2 млрд грн.

Премьер-министр добавил , что правительство предлагает повысить НДС на 1%. Дополнительные поступления планируется направить на создание фонда для страхования украинского бизнеса от военных рисков.

🌾 Постоянные атаки российских ракет и дронов по логистике портов, железным дорогам, хабам, крупным торговым складам оказывают разрушительное влияние на экономику страны. В новой статье мы проанализировали потенциальные последствия для экспортеров, рост цен на конечную продукцию для потребителей и дефицит.

Кредитная история в «Дії»

В приложении «Дія» заработала функция, позволяющая получить кредитный отчет Украинского бюро кредитных историй с помощью интеллектуального помощника Дія.AI. Пользователю достаточно попросить Дія. AI предоставить кредитную историю. Ассистент самостоятельно использует РНУКНП и передает запрос партнерам. Вводить данные вручную или загружать сканы документов не требуется.

Также в приложении Резерв+ постепенно появляется новый способ авторизации через Дію. После запуска функции пользователи смогут выбирать, как входить в приложение: с помощью Дія. Підпис или как прежде, через BankID.

Агробизнес в Украине

Как свидетельствуют данные Опендатабот, несмотря на полномасштабную войну, украинский агробизнес продолжает расширяться: за январь-август 2026 года зарегистрировали 853 новых агрокомпаний, в то время как 262 прекратили работу. В настоящее время в Украине работает 82 954 компании агросектора. Таким образом, на каждую закрытую агрокомпанию в 2026 году приходится более трех новых.

Валютный рынок

Официальный курс в течение 21−25 сентября демонстрировал последовательный рост. Гривна постепенно ослабевала к доллару, причем в конце недели темпы повышения курса несколько ускорились. Как прогнозирует член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, на этой неделе валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться в режиме умеренных колебаний. Регулярные интервенции НБУ будут сдерживать резкие курсовые движения, в то же время спрос со стороны импортеров, торговый дефицит и внешняя конъюнктура останутся факторами давления на гривну.

🎬 А в новом видео на нашем Youtube-канале вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов рассказывает, чего ожидать от курса гривны, доллара и евро в четвертом квартале 2026 года:

Работа в Польше

Аналитика Gremi Personal свидетельствует , что украинцы все чаще интересуются работой в Польше не на годы, а всего на несколько месяцев с возможностью после завершения работы вернуться домой. Среди причин таких запросов — желание части украинцев временно уехать из-за ситуации с безопасностью, заработать деньги и пережить сложный зимний период в более стабильных условиях, не принимая решения о долгосрочной миграции.

Кстати, в большинстве стран ЕС для получения постоянного жительства требуется около 5 лет легального проживания. Но сроки получения постоянного жительства разнятся в зависимости от страны и обстоятельств. В каких странах ЕС легче всего получить вид на жительство — рассказываем здесь

Рынок недвижимости

Результаты исследования маркетплейса проверенной недвижимости Dim. ria свидетельствуют о том, что в сентябре 2026 года на рынке частных домов в Украине изменились объемы предложения, спрос и цены. Наибольший рост количества объявлений о продаже был зафиксирован в Киеве, тогда как интерес покупателей в разных регионах страны менялся по-разному.