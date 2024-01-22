День финансов: сумма расходов на оборону и безопасность, законопроект о множественном гражданстве и указ об исторически населенных украинцами территориях рф — Finance.ua

День финансов: сумма расходов на оборону и безопасность, законопроект о множественном гражданстве и указ об исторически населенных украинцами территориях рф Сегодня 17:50

В понедельник, 22 января, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша предоставляет новый оборонный пакет Украине. Также президент Польши Анджей Дуда сообщил, что только помощь Украине от США может помочь избежать вспышки большой войны в Европе.

Указ об исторически населенных украинцами территориях рф. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации». В указе говорится, что россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей рф.

Также Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве.

При этом он отметил, что по состоянию на данный момент не видит конкретных деталей от Генштаба, чтобы потребовалась мобилизация 500 тысяч украинцев.

А Минобороны Украины перевело политику закупок на стандарты НАТО.

Сумма расходов из госбюджета Украины на оборону и безопасность. Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 60% расходов общего фонда госбюджета Украины.

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