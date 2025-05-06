День финансов: стратегия занятости населения, зарплатные ожидания айтишников, новые услуги в Резерв+ и Армия+ — Finance.ua

День финансов: стратегия занятости населения, зарплатные ожидания айтишников, новые услуги в Резерв+ и Армия+ Сегодня 17:45

Вторник, 6 мая. Как Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых и что будет с налогами в ближайшее время.

Что происходит на валютном рынке. Национальный банк Украины за прошедшую неделю существенно Национальный банк Украины за прошедшую неделю существенно увеличил объемы валютных интервенций — на 20% по сравнению с предыдущей неделей, до $743 млн, что способствовало сохранению относительной стабильности курса гривны по отношению к доллару США, рассказали аналитики инвесткомпании ICU. Согласно данным, несмотря на активные интервенции, Нацбанк сначала укрепил гривну до 41,47 грн/$, однако к концу недели курс вернулся к уровню 41,71 грн/$, что почти соответствует показателям в прошлую пятницу.

«Символ для Украины, что США все еще рядом». Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на россию в переговорном процессе. Министр финансов США Скотт Бессент Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на россию в переговорном процессе. Министр финансов США Скотт Бессент заявил , что соглашение было бы «символом для украинского народа, что США все еще рядом».

Также Трамп подписал указ, который обезопасит США от пандемии масштаба COVID-19.

Стратегия занятости населения. Министерство экономики Министерство экономики работает над разработкой стратегии занятости населения. Стратегия будет направлена ​​на создание новых рабочих мест, профессиональную переориентацию, обеспечение инклюзивности и реформу системы службы занятости.

Зарплатные ожидания айтишников. Как Как свидетельствуют результаты исследования DOU, около 2,5 тыс. ІТ-специалистов активно искали новую работу в течение последнего года. Большая часть соискателей снижала свои зарплатные ожидания. В Украине это сделали 43% тех, кто искал работу за рубежом — 39%.

Украинские айтишники и в Украине, и за рубежом испытывают одинаковые трудности в поиске работы. Тяжелее всего для ищущих работу — отсутствие фидбэка от компаний и большая конкуренция за рабочие места, а для компаний — низкий профессиональный уровень кандидатов.

Трудоустройство участников боевых действий. Для работодателей Для работодателей предлагается ввести квоту на трудоустройство УБД. В случае невыполнения работодателем за год квоты для трудоустройства УБД с него предлагается взимать штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двухкратном размере минимальной зарплаты.

Повышение налогов. Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев заявил , что в рамках текущего созыва парламента дополнительное повышение налогов не предусматривается. На вопрос о возможности точечного повышения налогов, в частности НДС, до конца текущей каденции Верховной Рады Гетманцев ответил категорически: «Нет, я не вижу каких-либо оснований для этого при этой каденции Верховной Рады».

Реестр дропов. Национальный банк Национальный банк хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки средств. Реестр может заработать полноценно ближе к концу 2026 года. Вести его будет НБУ, чтобы обеспечить банковскую тайну.

Банки, предоставляющие своим клиентам услуги, зарабатывают на различных банковских комиссиях или других операциях. Тарифы на ту же операцию могут отличаться не только для разных банков, но и для разных продуктов внутри одного банка. Ранее мы уже писали о том, какие комиссии взимают банки. В новой статье предлагаем узнать о том, какие существуют «технические» моменты, которые можно заметить не сразу:

Бизнес за границей. По итогам кампании отчетности по контролируемым иностранным компаниям (КИК), украинские налогоплательщики По итогам кампании отчетности по контролируемым иностранным компаниям (КИК), украинские налогоплательщики подали более 58 тысяч отчетов за период 2022—2024 годов. Всего 17 173 контролера подали 58 220 отчетов, из которых 19 162 — за 2024 отчетный год. Абсолютное большинство — 98% - были представлены физическими лицами, только 2% - юридическими.

Цены на образование в ЕС. Европейские вузы традиционно остаются популярнейшим направлением для украинских студентов. Большинство абитуриентов Европейские вузы традиционно остаются популярнейшим направлением для украинских студентов. Большинство абитуриентов рассматривают поступление в заведения в Германии, Польше и Чехии. Цены на образование в Польше остаются одними из самых доступных в Европе, даже на англоязычных программах — в среднем от 1000 до 3000 евро в год.

Прогнозы на восстановление экономики Украины. Согласно обновленному Согласно обновленному отчету KSE , в 2025−27 годах Украина получит около $92 млрд иностранных грантов и кредитов, из которых более $58 млрд ожидается уже в этом году. Инфляция начнет замедляться до середины 2025 года, а НБУ продолжит жесткую монетарную политику до тех пор, пока инфляция не опустится ниже 10% осенью 2025 года.

По данным Министерства финансов, за первые четыре месяца 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 856,3 млрд грн.

Пенсионный фонд Украины в январе-апреле 2025 года аккумулировал 294,9 млрд грн доходов, что на 23,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Новые услуги в «Резерв+». Минобороны Минобороны добавило новые услуги для военнообязанных к сервису «Резерв+». Среди новых функций: отсрочка по постановлению ВВК, отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе, отображение данных об инвалидности, отражение причин нарушения воинского учета.

Кроме того, в приложении Армия+ появились пять новых рапортов, касающихся справок, выписок, отпуска, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.

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