День финансов: создание «банка банков», чековые лотереи, цены на газ Сегодня 17:45

Среда, 8 октября. Украинцам готовят «банк банков» и розыгрыши фискальных чеков, а Евросоюз усиливает контроль над безвизом.

Создание «банка банков»

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий создание Национального учреждения развития. Документ призван решить проблемы с финансированием бизнеса, пострадавшего от войны. Новое учреждение сможет финансировать восстановление деоккупированных регионов, бизнес ВПЛ, проекты в сфере обороны, инфраструктуры и в других приоритетных отраслях.

Чековые лотереи

В Украине могут появиться государственные розыгрыши фискальных чеков или так называемые чековые лотереи. ГНС уже разработала соответствующий законопроект, описывающий концепцию и порядок проведения таких лотерей. Инициатива имеет целью легализовать розничную торговлю, уменьшить долю теневого бизнеса и увеличить поступления в бюджет.

Законопроект «О кредитной истории»

Рада приняла в первом чтении законопроект «О кредитной истории», разработка и принятие которого предусмотрены Меморандумом с МВФ об экономической и финансовой политике. Как пояснили в Нацбанке, проект закона направлен на усовершенствование государственного регулирования и надзора за деятельностью бюро кредитных историй, усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение уровня ее качества.

Добавим, что НБУ изменил правила оценки заемщиков из прифронтовых регионов. Теперь банки получили возможность оценивать способность должника выполнять обязательства перед кредиторами по новому подходу

💰 Депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию, которая поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в октябре 2025 года:

Цены на газ

Владимир Зеленский заявил , что государство приняло решение о моратории на отключение электричества в прифронтовых общинах. Также правительство сохранит фиксированную цену на газ.

Со своей стороны, Минэнерго разработало сценарии для отопительного сезона с учетом всех рисков, но пока нет оснований говорить о длительных отключениях электроэнергии или газа для потребителей. В министерстве подчеркнули, что ситуация в энергетике будет зависеть, прежде всего, от последствий российских атак и скорости восстановления объектов.

Также в Минэнерго заявили , что Украина может построить третий и четвертый энергоблоки на Хмельницкой атомной станции, не покупая ядерные реакторы в Болгарии.

Отношение к четырехдневной рабочей неделе в Украине

В ЕБА заявили , что идея введения четырехдневной рабочей недели в Украине вызывает интерес у работодателей. Однако реалии украинского бизнеса сегодня значительно разнятся. Производственные компании работают на грани ресурсов, часто сталкиваются с дефицитом кадров и повышенной нагрузкой. Для них сокращение рабочих дней возможно только при автоматизации процессов или изменения графиков работы.

В Grc.ua добавили , что компании из разных секторов экономики в один голос говорят об ощутимом дефиците управленцев и, как результат, о нарастающей конкуренции за топов. Руководители все чаще ставят во главу угла не просто высокую зарплату, а комплекс факторов, среди которых ценности, репутация работодателя, баланс между работой и жизнью, а также реальные возможности влиять на развитие компании.

Как рассказали в Госслужбе занятости, во время войны структура украинского рынка труда существенно изменилась: большинство зарегистрированных искателей работы теперь составляют женщины — 80% против 55% до начала полномасштабного вторжения.

Земля под разрушенными домами

Депутаты поддержали законопроект № 13174, позволяющий гражданам вернуть или получить в собственность земельные участки под разрушенным имуществом. Если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.

Цены на жилье в ЕС

Согласно данным Евростата, во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата — на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года. Цены на жилье выросли более чем втрое в Венгрии (+277%) и Эстонии (+250%), а также удвоились или выросли более чем вдвое в 10 странах ЕС.

Кстати, Европейский парламент принял реформу , дающую ЕС право временно или полностью приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран, имеющих право на краткосрочные поездки в Шенгенскую зону.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.