В Швейцарии ограничат статус S для беженцев из безопасных регионов

В Швейцарии ограничат статус S для беженцев из безопасных регионов
Для украинцев, которые до выезда проживали вне зон повышенного риска, в Швейцарии может быть разрешена депортация. В то же время статус S, который право на быстрое убежище без прохождения долгих процедур, остается в силе до 4 марта 2027 года.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на SWI.
Федеральный совет Швейцарии признал, что стабилизация ситуации в Украине в среднесрочной перспективе нереалистична, поэтому большинство беженцев не могут безопасно вернуться домой. В то же время, по просьбе парламента правительство решило ограничить предоставление статуса S только тем гражданам, которые прибыли из оккупированных регионов или зон боевых действий.
Для лиц, проживавших в других, более безопасных регионах Украины, теперь возможна депортация. Речь идет о жителях Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Лица, уже получившие статус S в Швейцарии, а также члены их семей, остающиеся в Украине, не будут подлежать депортации.
Напомним, в июне Finance.ua писал, что украинцы в Швейцарии смогут получить защиту только в том случае, если они прибыли с территорий, где велись боевые действия или которые были оккупированы.
В сентябре 2024 года правительство Норвегии объявило о ряде мер жесткой экономии для беженцев в стране. Так, лица, проживавшие в областях, которые норвежское правительство считает безопасными, не могли больше получить коллективную защиту. В январе этого года UDI обновил список таких областей.
Справка Finance.ua:
  • статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года и будет действовать по меньшей мере до 2027-го;
  • он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь;
  • по последним данным, статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
