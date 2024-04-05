День финансов: смартмобилизация в Украине, где зарабатывать от 2000 долларов, новый вид аренды жилья — Finance.ua
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День финансов: смартмобилизация в Украине, где зарабатывать от 2000 долларов, новый вид аренды жилья

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В пятницу, 5 апреля, в Минобороны анонсировали введение смартмобилизации в Украине, а НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине.
Крупная приватизация. Фонд государственного имущества рассчитывает, что во втором полугодии 2024-го стартует процесс крупной приватизации, под которую подпадают активы стоимостью от 250 млн гривен.
Новый вид аренды жилья. В Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса.
Цены на квартиры с ремонтом и без в Киеве. ЛУН разработал искусственный интеллект, позволяющий среди всех объявлений на рынке распознавать по фотографиям в объявлении квартиры с ремонтом и без — и фильтровать их. То есть, выбирая квартиру, теперь можно выставить отдельный фильтр «без ремонта» и смотреть только такие объявления.
Где зарабатывать от 2000 долларов. Учитывая статистику средней почасовой оплаты за работу, специалисты со средним и высоким уровнем знаний могут зарабатывать от $2000 в месяц. Конкуренция среди специалистов в новых профессиях обычно ниже, а получить ценный опыт и найти интересных заказчиков проще.
  • В этом году может произойти индексация заработной платы для всех работников.
  • У кого самые высокие зарплаты в Украине — об этом говорится в исследовании Work.ua.
Рекордное количество ФЛП. За I квартал 2024 года через «Дія» открыли рекордное количество ФЛП. За первые три месяца этого года через «Дія» открыли 57 665 новых бизнесов.
Выплаты ВПЛ. С 1 марта части ВПЛ выплаты были продлены автоматически, а еще часть — должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦПАУ. Подробнее о новых правилах можно почитать здесь.
Как устраиваются женщины-ВПЛ. Подавляющее большинство женщин, получивших статус внутренне перемещенных лиц, успешно трудоустраиваются в новых общинах. Об этом свидетельствуют результаты исследования. Абсолютное большинство женщин-предпринимателей занято в сферах, не требующих значительных капиталовложений.
НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара. В течение марта обменный курс гривны колебался в обе стороны, умеренно девальвировав по итогам месяца в результате определенного ухудшения баланса спроса и предложения на рынке во второй половине марта.
  • НБУ оценил потери импортеров от блокировки западных границ.
  • В Фонде гарантирования вкладов объяснили, какие средства не возмещает Фонд гарантирования вкладов.
  • Международные резервы выросли: в Нацбанке назвали причины.
Кстати, Finance.ua выяснил, какова должна быть правильная последовательность действий при закрытии банковской кредитной карты.

Старая кредитка: как правильно утилизировать

По материалам:
Finance.ua
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