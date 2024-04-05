День финансов: смартмобилизация в Украине, где зарабатывать от 2000 долларов, новый вид аренды жилья — Finance.ua

День финансов: смартмобилизация в Украине, где зарабатывать от 2000 долларов, новый вид аренды жилья Сегодня 17:17

В пятницу, 5 апреля, в Минобороны анонсировали введение смартмобилизации в Украине, а НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине.

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