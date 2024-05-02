День финансов: ситуация на валютном рынке, санкции США против россии, доходы украинских беженцев — Finance.ua

День финансов: ситуация на валютном рынке, санкции США против россии, доходы украинских беженцев Сегодня 17:50

Четверг, 2 мая. По чему больше всего «ударят» новые санкции США, и сколько зарабатывают украинские беженцы за границей.

Срочные вклады в банках. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный рассказал , что срочные депозиты в украинских банках выросли на почти 30%, из которых 97% составляют депозиты на срок более трех месяцев.

Депозиты остаются самым популярным инструментом сохранения и накопления средств среди украинцев. Однако, если вы хотите разнообразить свой инвестиционный портфель — можно рассмотреть криптовалюту. Но с чего начинать, если вы еще совсем не знакомы с рынком криптовалют? Чтобы разобраться во всех тонкостях, Finance.ua создал гайд:

Ситуация на денежном рынке. Пышный также Пышный также заявил , что ситуация на валютном рынке под контролем, а риски безопасности уменьшились после финансовой поддержки от Конгресса США. Однако в Нацбанке рассматривают все варианты развития событий.

Чистая покупка валюты составила 727,7 млн долларов. Также, по данным НБУ, граждане Украины в апреле 2024 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,574 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 2,302 млрд долларов.составила 727,7 млн долларов.

изменение курса наличного доллара. По словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, в мае в украинских банках и обменниках ожидается существенное

США ввели санкции против россии. Министерство финансов США Министерство финансов США объявило о введении санкций против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу россии и помогающих ей уклоняться от уже наложенных ограничений.

Как пояснила посол Украины в США Оксана Маркарова, санкции направлены против около 280 субъектов.

Э-кабинет военнообязанных. В Минобороны В Минобороны заявили , что электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая. Для того чтобы обновить данные в э-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые «поля».

Украинские бизнесмены в Польше По итогам 2023 года каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше По итогам 2023 года каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец . В прошлом году украинцы открыли здесь 30 325 новых индивидуальных компаний. Чаще украинцы открывают собственное дело в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

имеют более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года. Кстати, по данным исследования Info Sapiens, более половины украинских беженцев за рубежом теперь, чем до 24 февраля 2022 года.

Лидеры по закупке БПЛА. Днепропетровщина стала Днепропетровщина стала лидером по закупке дронов для фронта в течение двух лет. В общей сложности область приобрела 5609 беспилотников. На втором месте — Кривой Рог, который потратил более 211 миллионов гривен на приобретение 2029 беспилотников. Третье место по количеству приобретенных дронов заняла Черкасская община.

перешла на военные рельсы. Однако, по словам Гетманцева, Украина не нуждается в массовой мобилизации или в полном переводе на военное производство. Народный депутат Даниил Гетманцев заявил , что украинская экономика претерпела определенные изменения после полномасштабного вторжения и. Однако, по словам Гетманцева, Украина не нуждается в массовой мобилизации или в полном переводе на военное производство.

имеют перечень льгот, закрепленных законодательно. Добавим, что защитники и защитницы, которые возвращаются в гражданскую жизнь и устраиваются на работу,, закрепленных законодательно.

Незаконное обогащение более чем на 11 млн грн. Действующего народного депутата Действующего народного депутата подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 миллионов гривен. Он в 2020—2021 годах приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн. Однако ни официального дохода и сбережений его и жены не было достаточно для покупки этого имущества.

Отметим, что Гетманцев связывает рост количества миллионеров по результатам декларации доходов за 2023 год с детенизацией граждан, принявших решение выходить в «белую».

Новая серия марок. «Укрпочта» «Укрпочта» анонсировала новый выпуск марок «русский военный флот — до дна!» — продолжение легендарной серии «русский военный корабль!!!» — которую введут в обращение с 8 мая. Марка выйдет тиражом в 1 млн.

Фото: Укрпочта

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