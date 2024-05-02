Чинного нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн — Finance.ua

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Чинного нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн

Кримінал
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Чинного нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн
Чинного нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн
Чинному народному депутату України повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
«2 травня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн чинному народному депутату України. Дії нардепа кваліфіковані за ст. 368−5 КК України», — сказано в повідомленні.
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У межах досудового розслідування встановлено, що у 2020−2021 роках народний депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн:
  • 5 квартир у м. Києві;
  • 3 земельні ділянки на Київщині;
  • 2 нежитлові приміщення;
  • автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.
Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.
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Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн.
Інфографіка: САП і НАБУ
Інфографіка: САП і НАБУ
«Розслідування САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info», — пояснили в САП.
За матеріалами:
Finance.ua
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