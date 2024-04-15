Майно в Іспанії та авто преміум класу: розслідування щодо колишнього воєнкома Одеси завершили — Finance.ua

Майно в Іспанії та авто преміум класу: розслідування щодо колишнього воєнкома Одеси завершили Сьогодні 16:30 — Кримінал

Майно в Іспанії та авто преміум класу: розслідування щодо колишнього воєнкома Одеси завершили

Правоохоронці завершили розслідування стосовно екскерівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактами незаконного збагачення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Деталі слідства

Колишній керівник Одеського ОТЦК та СП за період перебування на цій посаді за відсутності таких законних доходів набув активів на майже 150 млн грн.

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Після повномасштабного вторгнення за його дорученням члени родини придбали в Іспанії об'єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. При цьому офіційний спільний дохід родини не покривав цих витрат.

Арешт майна

У грудні 2023 року на підставі запиту Офісу Генпрокурора про міжнародну правову допомогу накладено арешт на майно одеського воєнкома в Іспанії: це вілла та офісне приміщення.

Також суд наклав арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, одне домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.

Завершення досудового розслідування

Наразі за дорученням прокурора слідчий повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів для ознайомлення. Колишній одеський воєнком перебуває під вартою.

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Матеріали за фактом нез’явлення екскерівника Одеського ОТЦК та СП на службу та ухилення від військової служби виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).

Нагадаємо, у 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірки способу життя 102 військкомів. Загалом у базу для перевірок включено 1800 керівників військкоматів та їх заступників.

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