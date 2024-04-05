У Сумах підприємець захопив землю вартістю 3,3 млн грн — Finance.ua

У Сумах підприємець захопив землю вартістю 3,3 млн грн Сьогодні 11:14 — Кримінал

У Сумах підприємець захопив землю вартістю 3,3 млн грн

У Сумах підприємець зайняв земельну ділянку без належного оформлення. Вартість захопленої землі оцінена експертами майже в 3,3 млн грн.

Про це повідомляє Прокуратура Сумщини.

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У суді міста Суми розглядатиметься справа щодо самовільного зайняття земельних ділянок на суму понад 3,3 мільйонів гривень.

Обвинувачений — фізична особа-підприємець, який без належного оформлення права власності, користування чи оренди встановив на земельній ділянці загальною площею 0,1310 га по вулиці Нижньохолодногірська в місті Суми паркан, навіси та побудував гараж з метою надання платних послуг з паркування автотранспорту.

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Експерти оцінили вартість землі, яку він захопив, на майже 3,3 мільйона гривень.

Досудове розслідування здійснюється поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

УНН За матеріалами:

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