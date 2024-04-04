У Києві підрядник привласнив понад 3,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту мостів — Finance.ua

У Києві підрядник привласнив понад 3,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту мостів Сьогодні 09:16 — Кримінал

У Києві підрядник привласнив понад 3,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту мостів, Фото ілюстративне

У Києві прокуратура повідомила підряднику про підозру у незаконному заволодінні понад 3,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту столичних мостів та розв’язок.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році КП «Київавтошляхміст» та приватне підприємство уклали договір на виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у м. Києві.

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У подальшому керівник підрядної організації вніс відомості до актів виконаних робіт, зазначивши, зокрема, матеріали, не передбачені договором та тендерною документацією, що призвело до подорожчання вартості проекту. Також було виконано додаткові роботи, не передбачені кошторисом та договором, що також призвело до додаткових витрат.

Висновок експертів підтвердив, що ці дії завдали збитки столичній громаді на суму понад 3,5 млн грн.

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Раніше в межах цього ж кримінального провадження окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику та головному інженеру комунального підприємства за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу керівнику підрядної організації.

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