«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний флот — до дна!» Сьогодні 14:34 — Особисті фінанси

«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний флот — до дна!»

«Укрпошта» анонсувала новий випуск марок «русскій воєнний флот — до дна!» — продовження легендарної серії «русскій воєнний корабль… !» — яку введуть в обіг з 8 травня.

Погашення спеціальними штемпелями «Перший день» відбудуться у м. Києві (1 001 та 2 002).

Марка вийде накладом в 1 млн з номіналом F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент — 30 грн). Кількість марок в аркуші — 4. Тираж конверта «Перший день» — 50 000 примірників, карток — 60 000 примірників, папки — 1000 примірників.

Де купити? Марку, випущену за підтримки ВМС ЗСУ, можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн у Марку, випущену за підтримки ВМС ЗСУ, можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті.

Власники філабонементів отримають посилання на оплату нового поштового випуску впродовж 2 травня.

Зазначається, що серед зображених на марці кораблів є й сторожовий фрегат «Адмірал Макаров», який поки що залишається на плаву. Але вже маючи досвід випуску «пророчої» марки, «Укрпошта» сподівається, що саме він стане наступною ціллю та відправиться на дно.

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