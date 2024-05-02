«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний флот — до дна!» — Finance.ua
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«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний флот — до дна!»

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«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний флот — до дна!»
«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний флот — до дна!»
«Укрпошта» анонсувала новий випуск марок «русскій воєнний флот — до дна!» — продовження легендарної серії «русскій воєнний корабль… !» — яку введуть в обіг з 8 травня.
Погашення спеціальними штемпелями «Перший день» відбудуться у м. Києві (1 001 та 2 002).
«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний флот — до дна!»
Марка вийде накладом в 1 млн з номіналом F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент — 30 грн). Кількість марок в аркуші — 4. Тираж конверта «Перший день» — 50 000 примірників, карток — 60 000 примірників, папки — 1000 примірників.
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Де купити? Марку, випущену за підтримки ВМС ЗСУ, можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті.
Власники філабонементів отримають посилання на оплату нового поштового випуску впродовж 2 травня.
Зазначається, що серед зображених на марці кораблів є й сторожовий фрегат «Адмірал Макаров», який поки що залишається на плаву. Але вже маючи досвід випуску «пророчої» марки, «Укрпошта» сподівається, що саме він стане наступною ціллю та відправиться на дно.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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