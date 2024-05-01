«Укрпошта» розпродає свій автопарк (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» розпродає свій автопарк (фото)
«Укрпошта» позбавляється від застарілої автотехніки. Загалом планують продати 531 транспортний засіб. В основному це легкові та вантажні автомобілі 1990-х та 2000-х років.
Зокрема, моделі Hyundai, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, Kia, Daewoo, Skoda, Volvo та Mercedes-Benz. Також у списку на продаж автомобілі МАЗ, УАЗ, ЗІЛ та ГАЗ.
Вартість
Техніка продається на майданчику ProZorro лотами, сформованими за територіальним принципом, тобто областями, в яких вона знаходиться. Чисельність в одному лоті коливається від 9 до 134 одиниць. Залежно від кількості та стану автомобілів стартова вартість лота — від 42 тис. грн до 1,1 млн грн.
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Як зазначили в «Укрпошті», продаж застарілого автопарку узгоджений із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У перспективі для доставляння пошти використовуватимуть вантажні моторолери.
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