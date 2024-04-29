«Укрпошта» презентувала новий транспорт для листонош та мобільні вагончики-відділення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» презентувала новий транспорт для листонош та мобільні вагончики-відділення

Особисті фінанси
52
«Укрпошта» спільно з українськими виробниками розробила та розпочала тестування нового транспортного засобу для листонош і мобільного вагончика-відділення.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Читайте також
За його словами, зростання електронної комерції та розширення доставки лікарських засобів призвело до зміни характеру роботи листонош. Їм доводиться доставляти більше посилок, а не листів і газет. Тому традиційний велосипед стає менш актуальним.
Фото: Ігор Смілянський
Фото: Ігор Смілянський
«Укрпошта» спільно з українським виробником (ветеранський бізнес) розробила пілотну модель нового транспортного засобу для листонош. За словами Смілянського, вона значно зручніша та практичніша за велосипед, особливо для доставляння посилок.
Читайте також
Крім того, «Укрпошта» розпочала тестування мобільного вагончика-відділення, який може замінити повноцінне відділення в разі його знищення внаслідок бойових дій. Цей пілотний проєкт також реалізований вітчизняним виробником.
Фото: Ігор Смілянський
Фото: Ігор Смілянський
«Ми вже розуміємо, що ворог продовжить намагатися знищувати інфраструктуру, але „Укрпошта“ має продовжувати роботу і, більш того, робити це так, щоб зберігати життя і працівників, і клієнтів. Тому працюємо над тим, щоб мати от такі мобільні інклюзивні вагончики, які можна розмістити в безпечному місті + які можуть за 1 день замінити пошкоджене відділення», — зазначив Смілянський.
Всі закупівлі нового транспорту та мобільних вагончиків-відділень відбуватимуться через систему Prozorro.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.