«Укрпошта» презентувала новий транспорт для листонош та мобільні вагончики-відділення — Finance.ua

«Укрпошта» презентувала новий транспорт для листонош та мобільні вагончики-відділення Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

«Укрпошта» спільно з українськими виробниками розробила та розпочала тестування нового транспортного засобу для листонош і мобільного вагончика-відділення.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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За його словами, зростання електронної комерції та розширення доставки лікарських засобів призвело до зміни характеру роботи листонош. Їм доводиться доставляти більше посилок, а не листів і газет. Тому традиційний велосипед стає менш актуальним.

Фото: Ігор Смілянський

«Укрпошта» спільно з українським виробником (ветеранський бізнес) розробила пілотну модель нового транспортного засобу для листонош. За словами Смілянського, вона значно зручніша та практичніша за велосипед, особливо для доставляння посилок.

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Крім того, «Укрпошта» розпочала тестування мобільного вагончика-відділення, який може замінити повноцінне відділення в разі його знищення внаслідок бойових дій. Цей пілотний проєкт також реалізований вітчизняним виробником.

Фото: Ігор Смілянський

«Ми вже розуміємо, що ворог продовжить намагатися знищувати інфраструктуру, але „Укрпошта“ має продовжувати роботу і, більш того, робити це так, щоб зберігати життя і працівників, і клієнтів. Тому працюємо над тим, щоб мати от такі мобільні інклюзивні вагончики, які можна розмістити в безпечному місті + які можуть за 1 день замінити пошкоджене відділення», — зазначив Смілянський.

Всі закупівлі нового транспорту та мобільних вагончиків-відділень відбуватимуться через систему Prozorro.

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