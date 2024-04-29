«Укрпошта» презентувала новий транспорт для листонош та мобільні вагончики-відділення — Finance.ua

«Укрпошта» презентувала новий транспорт для листонош та мобільні вагончики-відділення
«Укрпошта» спільно з українськими виробниками розробила та розпочала тестування нового транспортного засобу для листонош і мобільного вагончика-відділення.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
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За його словами, зростання електронної комерції та розширення доставки лікарських засобів призвело до зміни характеру роботи листонош. Їм доводиться доставляти більше посилок, а не листів і газет. Тому традиційний велосипед стає менш актуальним.
«Укрпошта» спільно з українським виробником (ветеранський бізнес) розробила пілотну модель нового транспортного засобу для листонош. За словами Смілянського, вона значно зручніша та практичніша за велосипед, особливо для доставляння посилок.
Крім того, «Укрпошта» розпочала тестування мобільного вагончика-відділення, який може замінити повноцінне відділення в разі його знищення внаслідок бойових дій. Цей пілотний проєкт також реалізований вітчизняним виробником.
«Ми вже розуміємо, що ворог продовжить намагатися знищувати інфраструктуру, але „Укрпошта“ має продовжувати роботу і, більш того, робити це так, щоб зберігати життя і працівників, і клієнтів. Тому працюємо над тим, щоб мати от такі мобільні інклюзивні вагончики, які можна розмістити в безпечному місті + які можуть за 1 день замінити пошкоджене відділення», — зазначив Смілянський.
Всі закупівлі нового транспорту та мобільних вагончиків-відділень відбуватимуться через систему Prozorro.
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