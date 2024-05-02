Українська економіка перейшла на воєнні рейки — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українська економіка перейшла на воєнні рейки — Гетманцев

Казна та Політика
148
Українська економіка перейшла на воєнні рейки — Гетманцев
Українська економіка перейшла на воєнні рейки — Гетманцев
Народний депутат Данило Гетманцев розповів, що українська економіка зазнала певних змін після повномасштабного вторгнення та перейшла на військові рейки. Йдеться, зокрема, про збільшення державного замовлення на військові товари й розгортання оборонно-промислового комплексу.
Про це Гетманцев сказав у коментарі порталу Новини.LIVE.
За словами Гетманцева, Україна не має потреби у масовій мобілізації чи повному спрямуванні на військове виробництво.
Читайте також
«Важливо уточнити, що ми розуміємо під військовими рейками. Загальна мобілізація і діти, які в три зміни роблять ящики для патронів? У такому у нас немає потреби і про такі військові рейки мова не йде», — сказав Гетманцев.
Однак, він додав, що повномасштабне вторгнення внесло певні зміни у економіку і вони будуть лише посилюватися. Йдеться про збільшення державного замовлення на військові товари, робота у три зміни для легкої промисловості та розгортання оборонно-промислового комплексу.
Читайте також
«Це також релокація бізнесу — ми перевезли величезну кількість підприємств з сходу на захід, і це теж військові рейки. Загалом наша економіка працює по-іншому, з урахуванням особливостей війни», — сказав Гетманцев.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що повний перехід економіки на «воєнні рейки» не відбудеться. Він можливий лише в авторитарних державах на кшталт колишнього СРСР. Забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами відбувається зусиллями держави у співпраці з приватними підприємствами.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.