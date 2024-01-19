Економіст пояснив ризики переведення країни на «воєнні рейки» — Finance.ua

Економіст пояснив ризики переведення країни на «воєнні рейки» Сьогодні 20:06 — Казна та Політика

Економіст пояснив ризики переведення країни на «воєнні рейки»

Українська економіка перебуває у скрутному становищі. Часто як «розв'язання проблеми» пропонують перехід нашої економіки на «військові рейки». Однак у цього рішення є низка суттєвих небезпек.

Перехід економіки на «військові рейки» призведе до суттєвих змін не лише у цілій країні, але й у житті кожного українця. Про це розповів Олег Пендзин — виконавчий директор Економічного дискусійного клубу у коментарі 24 Каналу.

Коли економіку переводять на «військові рейки», різко збільшується загальний обсяг військової продукції. Для цього відповідно потрібно знайти робочу силу, аби люди працювали у дві або й три зміни на підприємствах.

«Де цих людей візьмуть? В теорії є мобілізація на фронт, а є мобілізація на виробництва. І в межах цієї мобілізації створюють так звану „трудову армію“. Тоді якщо вони виконують норму — отримують відповідний обсяг матеріальних цінностей. Якщо цю норму не виконують, тоді „до побачення“», — пояснив Пензин.

Це надзвичайно непопулярне рішення, яке може призвести до небажаних наслідків.

До того ж при переході економіки на «військові рейки» паралельно необхідно заморожувати усі рахунки в банках. Небезпечним нюансом є і замороження валютного ринку. Уможливлять також лише критичний імпорт.

«До того ж в історичному розрізі повоєнна доля демократичних сил, які втілювали у своїх країнах перехід на „військові рейки“, не складалась добре. Жодна політична сила, яка привела державу до перемоги, на наступних виборах не перемагала», — додав він.

Так відбувалося зокрема у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії.

«Будь-які дії, пов’язані з переведенням економіки на «військові рейки», є надзвичайно непопулярними серед електорату. Тому електорат, ображений на жорсткі методи керівної сили, просто не голосують за неї, попри те, що формально вона привела країну до перемоги, — зауважив Пензин.

Люди завжди насамперед рахують кошти у своїх гаманцях. А ось при переході на «військові рейки» політична сила заморожує соціальні стандарти.

«Українські політики не дуже схожі на камікадзе, які готові заради країни на все. Вони насамперед думають про своє політичне майбутнє. Тому у мене є великий песимізм щодо того, що ми побачимо перехід країни на „військові рейки“», — підсумував економіст.

До слова, всі податки і збори з місцевих бюджетів у цьому випадку також передаватимуть у центральний бюджет. Тоді місцеві органи муситимуть погоджувати усі видатки в межах кошторису, який погодить Мінфін. Централізація усіх коштів — це крок, з яким далеко не усі будуть згодні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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