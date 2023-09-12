У разі затяжної війни економіку доведеться перевести на «військові рейки», — Зеленський Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський заявив, що «морально» готовий до того, що економіку України доведеться переводити на «військові рейки», якщо війна на виснаження затягнеться, а підтримка з боку союзників ставатиме слабшою.

Він зазначив, що затяжна війна стане для України роздоріжжям. Країна втратить більше людей. Причому як на фронті, так і в результаті еміграції.

«Для війни на виснаження буде потрібно «цілком мілітаризована економіка». Уряду доведеться донести цю перспективу до своїх громадян, каже Зеленський, не уточнюючи, яким чином. (…) Через майже 19 місяців після початку війни президент заявив, що він «морально» готовий до переходу (економіки на «військові рейки» — ред.). Але він обговорюватиме цю ідею зі своїм народом лише в тому випадку, якщо слабкість в очах його західних союзників стане «тенденцією», — йдеться у матеріалі.

Довідка Finance.ua:

більше половини опитаних компаній, а саме 58%, прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2024 році. Такими є висновки опитування Європейської Бізнес Асоціації «Прогнози бізнесу на 2024 рік»;

минулого року таких було 47%. Цьогорічні результати демонструють позитивний тренд обережного покращення настроїв та прогнозів топ-менеджерів членських компаній Асоціації.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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