День финансов: самые прибыльные и самые убыточные банки, и €1 млн неотложной помощи от Германии — Finance.ua

День финансов: самые прибыльные и самые убыточные банки, и €1 млн неотложной помощи от Германии Сегодня 17:45

В четверг, 17 ноября, Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.

обратился к выехавшим за границу украинцам: «Экономика государства без вас не может работать. И таки ее нет без работающих людей». Также Владимир Зеленский«Экономика государства без вас не может работать. И таки ее нет без работающих людей».

Кстати, Finance.us пообщался с представителями бизнес-кругов и подытожили их взгляды на то, на что тратятся украинские предприниматели и где взять деньги на бизнес? Также расскажем, как государство помогает бизнесу в эти непростые времена:

Германия дает Украине €1 миллион неотложной помощи. Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро в качестве Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро в качестве неотложной помощи в ответ на многочисленные атаки россии на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

А в ОП рассказали, сколько будет продолжаться восстановление объектов энергетики после массированного удара.

«Зерновое соглашение» продлили. В Стамбуле В Стамбуле договорились о продлении «зернового соглашения» для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

«Газпром» выиграл арбитраж в Стокгольме. Шведский арбитраж признал Шведский арбитраж признал правоверным указ президента страны-агрессора Владимира Путина о переводе платежей за газ в рубли.

Самые прибыльные и самые убыточные банки. За 3 квартала текущего года банковская система заработала 7,4 млрд грн чистой прибыли. И даже несмотря на резервирование, большинство банков продолжает декларировать доходы. Убытки показали За 3 квартала текущего года банковская система заработала 7,4 млрд грн чистой прибыли. И даже несмотря на резервирование, большинство банков продолжает декларировать доходы. Убытки показали только 23 финучреждения. А эксперты сообщили , каким будет курс доллара в 2023 году.

🎥 А вот нужно ли покупать евро и как получить прибыль — рассказал в новом видео наш эксперт Алексей Козырев.

Рекордный минимум: в Украине уменьшилось официальное количество зарегистрированных безработных. Как Как пишет народный депутат Ярослав Железняк. По состоянию на ноябрь всего 239 тысяч человек. Это рекордный минимум не только за последнее время, но вообще за все месяцы наблюдений безработицы в Украине, начиная с 2003 года.

В НБУ дали прогноз, что будет с рабочими местами и зарплатами в следующем году.

Всем военнослужащим ВСУ с 1 марта 2022 г. повысили денежное довольствие (зарплаты) на 30%, что предусматривает выплату ежемесячных премий, увеличение надбавки за особенности прохождения службы.



В Минэнерго дали советы, как безопасно использовать газовые приборы. Из-за холодов и отключения электроэнергии граждане активнее пользуются газовыми приборами — как обычными кухонными плитами, так и разнообразными портативными или туристическими горелками. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, нужно придерживаться нескольких Из-за холодов и отключения электроэнергии граждане активнее пользуются газовыми приборами — как обычными кухонными плитами, так и разнообразными портативными или туристическими горелками. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций.

При этом в «Нафтогазе» сообщили, какие услуги украинцы могут получить онлайн.

Выписка о месте жительства в «Дія». Как пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, в приложении «Дія» теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства. Услуга с июня была доступна на портале, а теперь и в приложении. Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, в приложении «Дія» теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства. Услуга с июня была доступна на портале, а теперь и в приложении.

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