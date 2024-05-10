В Пентагоне заявили о блокировании доступа к Starlink для россиян в Украине — Finance.ua

В Пентагоне заявили о блокировании доступа к Starlink для россиян в Украине Сегодня 10:14 — Технологии&Авто

В Пентагоне заявили о блокировании доступа к Starlink для россиян в Украине

В Пентагоне утверждают, что предотвратили несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink, которыми управляет компания SpaceX Илона Маска, на поле боя в войне с Украиной.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал руководитель отдела космической политики Министерства обороны США Джон Плам, передает «Европейская правда».

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По словам Плама, США «активно сотрудничали с правительством Украины и компанией SpaceX в целях противодействия незаконному использованию россией терминалов Starlink».

«По состоянию на сегодняшний день мы успешно противодействуем российскому использованию, но я уверен, что россия продолжит пытаться найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — добавил он.

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Чиновник Пентагона отказался уточнить, какие тактики, методы или процедуры используются для прекращения использования россией терминалов Starlink. Он, однако, заверил, что речь идет о «хороших решениях», которые нашли совместно со Starlink и Украиной.

Напомним, в феврале украинские военные обратили внимание, что россияне стали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях. Позже эту информацию подтвердили в украинской военной разведке, где заявили, что россия закупает терминалы в арабских странах.

В этой связи демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении SpaceX.

Українська правда По материалам:

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