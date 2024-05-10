Что такое текущий счет: возможности и что запрещено — Finance.ua
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Что такое текущий счет: возможности и что запрещено

Кредит&Депозит
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Что такое текущий счет: возможности и что запрещено
Что такое текущий счет: возможности и что запрещено
Текущий счет в банке — это счет, на который можно получать денежные средства и с помощью которого можно быстро осуществлять переводы в Украине и за границу.
Об этом напоминает Финкульт.
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Возможности

Открытие текущего счета позволяет пользоваться системой онлайн-банкинга и осуществлять безналичные расчеты через сеть Internet, не посещая отделения банка, удобно платить за коммунальные услуги и т. д.
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На что обратить внимание
Прежде чем открыть текущий счет в банке, следует обратить внимание на:
  • Расходы на обслуживание.
Проверьте, есть ли на счете ежемесячные или ежеквартальные расходы за обслуживание счета? Важно оценить и учесть возможные расходы еще до открытия счета.
  • Условия использования счёта.
Ознакомьтесь с условиями использования текущего счета, в том числе с ограничениями на операции, минимальным балансом и требованиями к документам для осуществления операций.
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Что запрещено
Запрещается использовать текущие счета физических лиц для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Операционные возможности
Проверьте, какие операции можно осуществлять через текущий счет, такие как переводы, платежи, снятие наличных, интернет-банкинг и т. д. Важно иметь удобный доступ к финансовым операциям.
Процентная ставка и поддержка клиентов.
Некоторые банки предлагают процентные ставки на остаток на текущем счете.
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Кроме того, важно обратить внимание на качество обслуживания клиентов и доступность поддержки по необходимости.
Безопасность и защита
Убедитесь, что банк обеспечивает высокий уровень безопасности для ваших финансовых операций от мошенников.

Права

Открывая текущий счет в банке, помните, что вы имеете право:
  • получить информацию об условиях привлечения банком вкладов и открытии текущих счетов;
  • ознакомиться с тарифами и типовыми формами договоров;
  • получить актуальную информацию о системе обеспечения вкладов физических лиц.
Перед подписанием договора банк должен ознакомить вас со Справкой о системе гарантирования вкладов, которая, в частности, содержит информацию о максимальном размере возмещения, сроках начала выплат и ограничении гарантий.

Справка Finance.ua:

  • Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев рассказал, что чаще всего украинцы откладывают на гривневый депозит от 100 до 200 тысяч гривен. Доля этих вложений составляет 40% от общего количества. Также распространены следующие депозиты в гривне:
  • 30% от общего количества составляют вложения от 50 до 100 тысяч гривен;
  • 15% - до 50 тысяч гривен;
  • 10% - от 200 до 500 тысяч гривен;
  • 5% - более 500 тысяч гривен.

Наиболее привлекательные депозиты мая 2024 года

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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