Что такое текущий счет: возможности и что запрещено — Finance.ua

Что такое текущий счет: возможности и что запрещено Сегодня 10:00 — Кредит&Депозит

Что такое текущий счет: возможности и что запрещено

Текущий счет в банке — это счет, на который можно получать денежные средства и с помощью которого можно быстро осуществлять переводы в Украине и за границу.

Об этом напоминает Финкульт.

Возможности

Открытие текущего счета позволяет пользоваться системой онлайн-банкинга и осуществлять безналичные расчеты через сеть Internet, не посещая отделения банка, удобно платить за коммунальные услуги и т. д.

На что обратить внимание

Прежде чем открыть текущий счет в банке, следует обратить внимание на:

Расходы на обслуживание.

Проверьте, есть ли на счете ежемесячные или ежеквартальные расходы за обслуживание счета? Важно оценить и учесть возможные расходы еще до открытия счета.

Условия использования счёта.

Ознакомьтесь с условиями использования текущего счета, в том числе с ограничениями на операции, минимальным балансом и требованиями к документам для осуществления операций.

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Что запрещено

Запрещается использовать текущие счета физических лиц для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Операционные возможности

Проверьте, какие операции можно осуществлять через текущий счет, такие как переводы, платежи, снятие наличных, интернет-банкинг и т. д. Важно иметь удобный доступ к финансовым операциям.

Процентная ставка и поддержка клиентов.

Некоторые банки предлагают процентные ставки на остаток на текущем счете.

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Кроме того, важно обратить внимание на качество обслуживания клиентов и доступность поддержки по необходимости.

Безопасность и защита

Убедитесь, что банк обеспечивает высокий уровень безопасности для ваших финансовых операций от мошенников.

Права

Открывая текущий счет в банке, помните, что вы имеете право:

получить информацию об условиях привлечения банком вкладов и открытии текущих счетов;

ознакомиться с тарифами и типовыми формами договоров;

получить актуальную информацию о системе обеспечения вкладов физических лиц.

Перед подписанием договора банк должен ознакомить вас со Справкой о системе гарантирования вкладов, которая, в частности, содержит информацию о максимальном размере возмещения, сроках начала выплат и ограничении гарантий.

Справка Finance.ua:

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев рассказал, что чаще всего украинцы откладывают на гривневый депозит от 100 до 200 тысяч гривен. Доля этих вложений составляет 40% от общего количества. Также распространены следующие депозиты в гривне:

30% от общего количества составляют вложения от 50 до 100 тысяч гривен;

15% - до 50 тысяч гривен;

10% - от 200 до 500 тысяч гривен;

5% - более 500 тысяч гривен.

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