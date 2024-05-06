Какие депозиты по сумме вкладов пользуются наибольшей популярностью — Finance.ua

Какие депозиты по сумме вкладов пользуются наибольшей популярностью Сегодня 10:35 — Кредит&Депозит

Какие депозиты по сумме вкладов пользуются наибольшей популярностью

Украинцы все чаще выбирают гривневые вложения. Это связано с тем, что держать средства в национальной валюте достаточно выгодно.

Об этом пишет 24 канал.

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Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев рассказал , что чаще всего украинцы откладывают на гривневый депозит от 100 до 200 тысяч гривен. Доля этих вложений составляет 40% от общего количества.

Также распространены следующие депозиты в гривне:

30% от общего количества составляют вложения от 50 до 100 тысяч гривен;

15% - до 50 тысяч гривен;

10% - от 200 до 500 тысяч гривен;

5% - более 500 тысяч гривен.

Самыми популярными, учитывая время размещения, являются следующие вклады:

50% всего количества депозитов размещены на срок от 3 до 6 месяцев;

от 30 до 40% - от 9 до 12 месяцев;

от 10 до 20% - 18 — 24 месяца.

Предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что ставка по 3-месячным депозитным сертификатам будет сокращаться. Этот показатель может снизиться до 15% к концу 2024 года.

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«До конца года ожидается, что максимальная доходность по гривневым вкладам не превысит 13−14% годовых. В то же время средние ставки в зависимости от срока размещения будут варьироваться от 10% до 11%», — добавил Замотаев.

По мнению банкира, несмотря на уменьшение доходности гривневых депозитов, они не будут терять своей популярности. Замотаев отмечает, что на распространенность вложений в национальной валюте влияет их понятность и удобство оформления.

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Телеканал 24 По материалам:

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