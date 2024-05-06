Какие депозиты по сумме вкладов пользуются наибольшей популярностью — Finance.ua

Какие депозиты по сумме вкладов пользуются наибольшей популярностью
Украинцы все чаще выбирают гривневые вложения. Это связано с тем, что держать средства в национальной валюте достаточно выгодно.
Об этом пишет 24 канал.
Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев рассказал, что чаще всего украинцы откладывают на гривневый депозит от 100 до 200 тысяч гривен. Доля этих вложений составляет 40% от общего количества.
Также распространены следующие депозиты в гривне:
- 30% от общего количества составляют вложения от 50 до 100 тысяч гривен;
- 15% - до 50 тысяч гривен;
- 10% - от 200 до 500 тысяч гривен;
- 5% - более 500 тысяч гривен.
Самыми популярными, учитывая время размещения, являются следующие вклады:
- 50% всего количества депозитов размещены на срок от 3 до 6 месяцев;
- от 30 до 40% - от 9 до 12 месяцев;
- от 10 до 20% - 18 — 24 месяца.
Предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что ставка по 3-месячным депозитным сертификатам будет сокращаться. Этот показатель может снизиться до 15% к концу 2024 года.
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«До конца года ожидается, что максимальная доходность по гривневым вкладам не превысит 13−14% годовых. В то же время средние ставки в зависимости от срока размещения будут варьироваться от 10% до 11%», — добавил Замотаев.
По мнению банкира, несмотря на уменьшение доходности гривневых депозитов, они не будут терять своей популярности. Замотаев отмечает, что на распространенность вложений в национальной валюте влияет их понятность и удобство оформления.
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