Украинцы увеличивают вклады в банках: в какой валюте держат деньги — Finance.ua

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Украинцы увеличивают вклады в банках: в какой валюте держат деньги

Кредит&Депозит
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Украинцы увеличивают вклады в банках: в какой валюте держат деньги
Украинцы увеличивают вклады в банках: в какой валюте держат деньги
По состоянию на 1 апреля 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 228,4 млрд грн, что на 20,3 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В какой валюте держат средства на счетах:

  • вклады в национальной валюте — 789,1 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте — 439,3 млрд грн.

Вклады ФЛП

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 апреля 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 140,5 млрд грн (11,4% от общей суммы вкладов).
Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

Если банк обанкротился

На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.
После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

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Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что по итогам первого квартала 2024 года средства бизнеса и населения в гривне составили в банках 1635 млрд грн.
Как следует из результатов социологического опроса, украинцы не доверяют государству в его возможностях помогать бизнесу. А также значительная часть украинцев испытывает финансовые затруднения.
Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов заявил, что в Украине ожидается падение процентов как по банковским кредитам, так и по депозитам. В случае очередного снижения учетной ставки Национального банка до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2−3%, а депозитные ставки упадут на 3,5−4,5%.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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