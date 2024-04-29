Украинцы увеличивают вклады в банках: в какой валюте держат деньги — Finance.ua

Украинцы увеличивают вклады в банках: в какой валюте держат деньги Сегодня 09:01 — Кредит&Депозит

Украинцы увеличивают вклады в банках: в какой валюте держат деньги

По состоянию на 1 апреля 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 228,4 млрд грн, что на 20,3 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В какой валюте держат средства на счетах:

вклады в национальной валюте — 789,1 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 439,3 млрд грн.

Вклады ФЛП

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 апреля 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 140,5 млрд грн (11,4% от общей суммы вкладов).

Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

Если банк обанкротился

На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал , что по итогам первого квартала 2024 года средства бизнеса и населения в гривне составили в банках 1635 млрд грн.

Как следует из результатов социологического опроса, украинцы не доверяют государству в его возможностях помогать бизнесу. А также значительная часть украинцев испытывает финансовые затруднения.

Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов заявил , что в Украине ожидается падение процентов как по банковским кредитам, так и по депозитам. В случае очередного снижения учетной ставки Национального банка до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2−3%, а депозитные ставки упадут на 3,5−4,5%.

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