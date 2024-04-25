Депозиты в гривне: рост после пика — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Депозиты в гривне: рост после пика

Кредит&Депозит
19
Депозиты в гривне: рост после пика
Депозиты в гривне: рост после пика
Отток депозитов из банковской системы наметился уже в январе 2022 года. Похоже, те, кто знал чуть больше, заблаговременно снимали депозиты и выводили деньги из Украины.
Об этом расскажем подробнее в статье:

Депозитный рынок: как на него влияет мобилизация и другие факторы

За январь 2022 года гривневые депозиты населения в коммерческих банках снизились на 18,4 млрд грн, или на 4%.
В первые дни вторжения россии одним из самых больших страхов стало опасение краха банковской системы и потеря сбережений. Это проявилось в массовом снятии денег с текущих и карточных счетов и закрытии депозитов.
Многие из бежавших в соседние страны Европы везли с собой наличные деньги (в том числе наличную гривну. — Авт.). Как результат, по итогам февраля 2022 года объем депозитов в гривне сократился еще на 18,8 млрд грн, или 4,1%.
Однако уже в марте 2022 года начался обратный процесс. Люди убедились, что банковская система не только устояла, но продолжает функционировать, как ни в чем не было.
На территориях, подконтрольных Украине, часто в нескольких километрах от линии фронта, работали банковские отделения. Депозиты возвращали в срок. А дома держать деньги оказалось опасно: частые воздушные тревоги заставляли бегать в укрытие и обратно. Делать это с деньгами в сумке было просто небезопасно.
К тому же нельзя было исключать и прилет по дому.
Украинцы понесли деньги обратно в банки, и по итогам марта 2022 года объем депозитов в национальной валюте вырос на 46,8 млрд грн, или 10,2%.
Место для вашей рекламы
За первые полгода 2022 года депозиты в валюте сократились на 20 млрд гривен в эквиваленте. Чтобы стабилизировать ситуацию, НБУ принял Постановление № 154 от 21.07.2022 года, которым разрешил населению открывать «конвертационные» депозиты в валюте по курсу, близкому к официальному.
За месяц в одном банке можно было открыть валютный депозит на сумму 50 тыс. грн. Позже сумма была увеличена в 2 раза (до 100 тыс. грн), а затем — еще в 2 раза (до 200 тыс. грн).
Это решение НБУ остановило отток валютных депозитов и стабилизировало ситуацию.
Напомним, в Украине ожидается падение процентов как по банковским кредитам, так и депозитам. В случае очередного снижения учетной ставки Национального банка до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2−3%, а депозитные ставки упадут на 3,5−4,5%. Такой прогноз озвучил председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.
Мамедов считает, что в случае положительной экономической динамики до конца года «нацбанковская» ставка по трехмесячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, может сократиться с 17,5% до 13−14%. И это отразится на доходности гривневых вкладов.

Справка Finance.ua:

  • по итогам марта банковские вклады бизнеса и населения в гривне выросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), с начала года (за первый квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн);
  • на конец первого квартала депозиты в гривне достигли 1 635 млрд грн;
  • значительная часть украинцев (до 60%) испытывает финансовые трудности, в частности увеличение уровня долгов и отсутствие сбережений «на черный день».

Удобно выбрать и открыть депозит можно, воспользовавшись сервисом Finance.ua

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.