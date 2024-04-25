Депозиты в гривне: рост после пика — Finance.ua

Депозиты в гривне: рост после пика Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Депозиты в гривне: рост после пика

Отток депозитов из банковской системы наметился уже в январе 2022 года. Похоже, те, кто знал чуть больше, заблаговременно снимали депозиты и выводили деньги из Украины.

Об этом расскажем подробнее в статье:

За январь 2022 года гривневые депозиты населения в коммерческих банках снизились на 18,4 млрд грн, или на 4%.

В первые дни вторжения россии одним из самых больших страхов стало опасение краха банковской системы и потеря сбережений. Это проявилось в массовом снятии денег с текущих и карточных счетов и закрытии депозитов.

Многие из бежавших в соседние страны Европы везли с собой наличные деньги (в том числе наличную гривну. — Авт.). Как результат, по итогам февраля 2022 года объем депозитов в гривне сократился еще на 18,8 млрд грн, или 4,1%.

Однако уже в марте 2022 года начался обратный процесс. Люди убедились, что банковская система не только устояла, но продолжает функционировать, как ни в чем не было.

На территориях, подконтрольных Украине, часто в нескольких километрах от линии фронта, работали банковские отделения. Депозиты возвращали в срок. А дома держать деньги оказалось опасно: частые воздушные тревоги заставляли бегать в укрытие и обратно. Делать это с деньгами в сумке было просто небезопасно.

К тому же нельзя было исключать и прилет по дому.

Украинцы понесли деньги обратно в банки, и по итогам марта 2022 года объем депозитов в национальной валюте вырос на 46,8 млрд грн, или 10,2%.

За первые полгода 2022 года депозиты в валюте сократились на 20 млрд гривен в эквиваленте. Чтобы стабилизировать ситуацию, НБУ принял Постановление № 154 от 21.07.2022 года, которым разрешил населению открывать «конвертационные» депозиты в валюте по курсу, близкому к официальному.

За месяц в одном банке можно было открыть валютный депозит на сумму 50 тыс. грн. Позже сумма была увеличена в 2 раза (до 100 тыс. грн), а затем — еще в 2 раза (до 200 тыс. грн).

Это решение НБУ остановило отток валютных депозитов и стабилизировало ситуацию.

Напомним, в Украине ожидается падение процентов как по банковским кредитам, так и депозитам. В случае очередного снижения учетной ставки Национального банка до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2−3%, а депозитные ставки упадут на 3,5−4,5%. Такой прогноз озвучил председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Мамедов считает, что в случае положительной экономической динамики до конца года «нацбанковская» ставка по трехмесячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, может сократиться с 17,5% до 13−14%. И это отразится на доходности гривневых вкладов.

Справка Finance.ua:

по итогам марта банковские вклады бизнеса и населения в гривне выросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), с начала года (за первый квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн);

на конец первого квартала депозиты в гривне достигли 1 635 млрд грн;

значительная часть украинцев (до 60%) испытывает финансовые трудности, в частности увеличение уровня долгов и отсутствие сбережений «на черный день».



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