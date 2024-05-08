В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник — Finance.ua

В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник Сегодня 11:06 — Кредит&Депозит

В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник

К программе «Бонус к депозиту» присоединился новый участник — банк Юнекс.

Банк предлагает ставку по депозиту от 14,50% до 15,50%, а дополнительный бонус к нему можно получить от 0,2% до 0,6% от вклада.

Как получить бонус

Чтобы получить бонус к депозиту, выберите депозит с отметкой «Бонус к депозиту» и заполните заявку на бонус. Затем разместите депозит в отделении банка или онлайн и подтвердите размещение депозита и получите бонус.

В акции принимают участие депозиты:

на срок 6, 9, 12, 18 месяцев в гривне ;

; минимальная сумма вклада — от 50 тыс. гривен ;

; выплата процентов — ежемесячно и в конце срока;

открытие вклада в отделении банка или онлайн.

Свой депозит нужно подтвердить в день его размещения или другой день в течение периода действия заявки, но не позднее последнего дня текущего месяца, в котором открыт вклад.

В акции не участвуют депозиты:

меньше 50 000 гривен;

при предоставлении недостоверных данных;

если у клиента есть действительные вклады или он имел вклад в течение 30 дней до подачи заявки

Размер бонуса

6 мес. — 14,50% ставка вклада + 0,6% бонуса;

9 мес. — 14,50% ставка вклада + 0,4% бонуса;

12 мес. — 14,75% ставка вклада + 0,3% бонуса;

свыше 12 мес. — 15,50% ставка вклада + 0,2% бонуса.

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