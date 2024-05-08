В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник — Finance.ua
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В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник

Кредит&Депозит
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В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник
В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник
К программе «Бонус к депозиту» присоединился новый участник — банк Юнекс.
Банк предлагает ставку по депозиту от 14,50% до 15,50%, а дополнительный бонус к нему можно получить от 0,2% до 0,6% от вклада.

Как получить бонус

Чтобы получить бонус к депозиту, выберите депозит с отметкой «Бонус к депозиту» и заполните заявку на бонус. Затем разместите депозит в отделении банка или онлайн и подтвердите размещение депозита и получите бонус.
В акции принимают участие депозиты:
  • на срок 6, 9, 12, 18 месяцев в гривне;
  • минимальная сумма вклада — от 50 тыс. гривен;
  • выплата процентов — ежемесячно и в конце срока;
  • открытие вклада в отделении банка или онлайн.
Свой депозит нужно подтвердить в день его размещения или другой день в течение периода действия заявки, но не позднее последнего дня текущего месяца, в котором открыт вклад.
В акции не участвуют депозиты:
  • меньше 50 000 гривен;
  • при предоставлении недостоверных данных;
  • если у клиента есть действительные вклады или он имел вклад в течение 30 дней до подачи заявки

Размер бонуса

  • 6 мес. — 14,50% ставка вклада + 0,6% бонуса;
  • 9 мес. — 14,50% ставка вклада + 0,4% бонуса;
  • 12 мес. — 14,75% ставка вклада + 0,3% бонуса;
  • свыше 12 мес. — 15,50% ставка вклада + 0,2% бонуса.

Хочу узнать все условия и принять участие в акции 💰

По материалам:
Finance.ua
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