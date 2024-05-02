Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть — НБУ

Кредит&Депозит
14
Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть — НБУ
Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть — НБУ
Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, из которых 97% составляют депозиты на срок более трех месяцев. Эти средства могут быть использованы для развития кредитования.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время телемарафона.
Читайте также
«Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть. 97% этого прироста — это депозиты сроком более 3 месяцев. Это одновременно и ресурс, который украинские банки могут и должны использовать для того, чтобы развивать кредитование. И эта тема сейчас в особом фокусе НБУ и нашего взаимодействия и коммуникации с Минэкономики и Кабмином», — сказал глава Нацбанка.

Наиболее привлекательные депозиты

Напомним, в Украине в мае проценты по депозитам в гривне изменятся. Максимальная ставка снизится до 15%. Средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. возможна на уровне 12−12,5% годовых, для вкладов сроком от 9 мес. до 1 года — до 12% годовых.
По опросу Нацбанка почти все банки в Украине ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций в апреле-июне 2024 года.
Кстати, благодаря программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua наши читатели могут получать ощутимую прибавку к процентной ставке. Для участия в программе требуется всего три шага.
Получить больше с депозита
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.