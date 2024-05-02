Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть — НБУ
Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, из которых 97% составляют депозиты на срок более трех месяцев. Эти средства могут быть использованы для развития кредитования.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время телемарафона.
«Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть. 97% этого прироста — это депозиты сроком более 3 месяцев. Это одновременно и ресурс, который украинские банки могут и должны использовать для того, чтобы развивать кредитование. И эта тема сейчас в особом фокусе НБУ и нашего взаимодействия и коммуникации с Минэкономики и Кабмином», — сказал глава Нацбанка.
Наиболее привлекательные депозиты
Напомним, в Украине в мае проценты по депозитам в гривне изменятся. Максимальная ставка снизится до 15%. Средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. возможна на уровне 12−12,5% годовых, для вкладов сроком от 9 мес. до 1 года — до 12% годовых.
По опросу Нацбанка почти все банки в Украине ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций в апреле-июне 2024 года.
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