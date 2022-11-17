Німеччина дає Україні €1 мільйон невідкладної допомоги після ракетних атак рф — Finance.ua

Німеччина дає Україні €1 мільйон невідкладної допомоги після ракетних атак рф Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Німеччина дає Україні €1 мільйон невідкладної допомоги після ракетних атак рф

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу у відповідь на численні атаки росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомило у Твіттері посольство Німеччини в Україні.

«У відповідь на численні атаки росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України», — поінформували у диппредставництві.

Як повідомлялося, через масштабну ракетну атаку рф на Україну 15 листопада ураження зазнали понад 30 об’єктів інфраструктури.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив , що наступні декілька дні будуть важкими.

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Укрінформ За матеріалами:

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