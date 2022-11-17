Німеччина дає Україні €1 мільйон невідкладної допомоги після ракетних атак рф — Finance.ua
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Німеччина дає Україні €1 мільйон невідкладної допомоги після ракетних атак рф

Казна та Політика
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Німеччина дає Україні €1 мільйон невідкладної допомоги після ракетних атак рф
Німеччина дає Україні €1 мільйон невідкладної допомоги після ракетних атак рф
Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу у відповідь на численні атаки росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомило у Твіттері посольство Німеччини в Україні.
«У відповідь на численні атаки росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України», — поінформували у диппредставництві.
Як повідомлялося, через масштабну ракетну атаку рф на Україну 15 листопада ураження зазнали понад 30 об’єктів інфраструктури.
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що наступні декілька дні будуть важкими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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