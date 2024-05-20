Британія спрямувала Україні новий пакет військової допомоги — Finance.ua

Британія спрямувала Україні новий пакет військової допомоги Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Британія спрямувала Україні новий пакет військової допомоги

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у неділю, 19 травня, повідомив про спрямування Україні нового пакету військової допомоги.

До нього, серед іншого, увійшли 1 млн боєприпасів, 80 ракет для систем ППО, 20 броньованих транспортерів-амфібій BvS 10.

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«Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, щоб вони мали те, що їм потрібно, щоб відкинути путіна. Саме це сьогодні зробила Велика Британія», — зазначив Шаппс у X.

«Велика Британія відправила 1 мільйон боєприпасів, ракети ППО та безпілотники на лінію фронту в Україні, щоб допомогти стримати армію путіна», — вказав міністр оборони країни.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро). Кошти від чергового гранту Сполученого Королівства найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду.

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон пообіцяв , що Велика Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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