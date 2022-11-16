"Наступні дні будуть тяжкими": українців попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні — Finance.ua
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"Наступні дні будуть тяжкими": українців попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні

Енергетика
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"Наступні дні будуть тяжкими": українців попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні
"Наступні дні будуть тяжкими": українців попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні
Українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.
Станом на ранок 16 листопада у Києві після масованої ракетної атаки рф спеціалісти відновили живлення об‘єктів критичної інфраструктури. Водночас мешканцям усіх регіонів треба бути готовими до тривалих відключень світла.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації та голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Завдяки злагодженій роботі енергетиків, працівників всіх комунальних служб міста Києва на даному етапі живлення об‘єктів критичної інфраструктури — відновлено. Водо- та теплопостачання працює в штатному режимі», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Якими будуть графіки

Згідно з повідомленням, сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково — аварійні відключення.
Однак експерти радять підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.
"Наступні дні будуть тяжкими": українців попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що наступні декілька дні будуть важкими.
«Водночас, наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно, навантаження на мережі теж. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися по мірі необхідності, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію», — сказав він в ефірі телемарафону.

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Володимир Кудрицький запевнив, що в «Укренерго» є план реагування на різні ситуації, зокрема й найгірші. Водночас наголосив, що українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.

Де вже відновили електропостачання

Після обстрілів у вівторок живлення відновили у столиці та 7 областях: Івано-Франківській, Київській, Одеській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській. На Львівщині енергопостачання відновили на 95%.
У Житомирській та Сумській областях продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
Ще чотири області знаходяться частково без світла:
  • Волинська область — без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів;
  • Тернопільська область — 90 тис. споживачів;
  • Харківська область — 90 тис. споживачів;
  • Хмельницька область — 105 тис. споживачів.
За матеріалами:
ТСН
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