"Наступні дні будуть тяжкими": українців попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні — Finance.ua

"Наступні дні будуть тяжкими": українців попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні Сьогодні 11:02 — Енергетика

"Наступні дні будуть тяжкими": українців попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні

Українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.

Станом на ранок 16 листопада у Києві після масованої ракетної атаки рф спеціалісти відновили живлення об‘єктів критичної інфраструктури. Водночас мешканцям усіх регіонів треба бути готовими до тривалих відключень світла.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації та голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Завдяки злагодженій роботі енергетиків, працівників всіх комунальних служб міста Києва на даному етапі живлення об‘єктів критичної інфраструктури — відновлено. Водо- та теплопостачання працює в штатному режимі», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Якими будуть графіки

додатково — аварійні відключення. Згідно з повідомленням , сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також

Однак експерти радять підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що наступні декілька дні будуть важкими.

«Водночас, наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно, навантаження на мережі теж. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися по мірі необхідності, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію», — сказав він в ефірі телемарафону.

Володимир Кудрицький запевнив, що в «Укренерго» є план реагування на різні ситуації, зокрема й найгірші. Водночас наголосив, що українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.

Де вже відновили електропостачання

Після обстрілів у вівторок живлення відновили у столиці та 7 областях: Івано-Франківській, Київській, Одеській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській. На Львівщині енергопостачання відновили на 95%.

У Житомирській та Сумській областях продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

Ще чотири області знаходяться частково без світла:

Волинська область — без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів;

Тернопільська область — 90 тис. споживачів;

Харківська область — 90 тис. споживачів;

Хмельницька область — 105 тис. споживачів.

ТСН За матеріалами:

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