Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано шкоди близько 30 об'єктам, — МВС — Finance.ua
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Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано шкоди близько 30 об'єктам, — МВС

Казна та Політика
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Внаслідок масованої російської ракетної атаки по Україні у вівторок, 15 листопада, було завдано шкоди близько 30 об’єктам. На кожному з них працюють фахівці, вивчаючи наслідки та ушкодження.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону «Єдині новини».
За словами чиновника, на місцях попадань ворожих ракет поліція проводить огляди, збираються залишки ракет, якими обстріляли ці об’єкти.
«Дійсно можна сказати, що в більшості випадків наше ППО спрацювало», — наголосив міністр.
Поки не зібрано всіх даних про наслідки ударів противника по об’єктах — завдані ушкодження ще оцінюються, фахівці працюють на кожному з них, де були влучення ракет.
Монастирський розповів, що співробітники зафіксували шістьох травмованих та одного загиблого.
«Три з них у Києві, інші троє в іншому населеному пункті. Вранці буде ще точніша інформація», — додав глава МВС.
Нагадаємо, раніше голова Львівської ОВА розповів про наслідки ворожого ракетного обстрілу та заявив про «прильоти» по трьох об’єктах критичної інфраструктури.
За матеріалами:
РБК-Україна
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