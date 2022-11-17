В ОП розповіли, скільки триватиме відновлення об'єктів енергетики після масованого удару — Finance.ua

В ОП розповіли, скільки триватиме відновлення об'єктів енергетики після масованого удару Сьогодні 09:36 — Енергетика

В ОП розповіли, скільки триватиме відновлення об'єктів енергетики після масованого удару

Внаслідок вчорашніх масованих ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі, відновлення деяких об’єктів енергетики може тривати до двох тижнів, в залежності від ступеня руйнувань.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Щодо термінів це залежить від різних об’єктів. Різні об’єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об’єкт ми говоримо», — зазначив він.

Також, за його словами, хоч ситуацію в Україні вдалося стабілізувати, проте в усіх областях діють погодинні, а в деяких аварійні відключення світла.

При цьому заступник керівника ОП додав, що нині в Україні працюють і над розгортанням теплових пунктів для людей на випадок відключення тепло- і електроенергії.

«Ми працюємо також над проєктом теплових пунктів, які, дай Боже, нам не знадобляться, але ми розгортаємо зараз систему теплових пунктів по країні, які допомагатимуть у випадку того, якщо буде загалом блекаут у якомусь місті чи області», — зазначив він.

Заступник керівника ОП пояснив, що у таких пунктах буде тепло, чай, вода, теплі речі, необхідна їжа, інтернет, а також можливість зарядити телефони.

Водночас він запевнив, що наразі про можливу евакуацію людей із певних населених пунктів через відсутність тепла або електрики не йдеться.

«Наше головне завдання — забезпечити і електроенергією, і теплом кожне місто. Про евакуацію взагалі не йдеться, я просив би навіть і не говорити про це. Думаю, що ми всі гуртом зможемо зробити так, що не буде ніякої евакуації», — наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада росія здійснила серію ракетних ударів по містах України, пошкодивши багато об’єктів критичної інфраструктури. Це наймасованіша ракетна атака рф по Україні від 24 лютого.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

ТСН За матеріалами:

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