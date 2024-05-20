Сьогодні увечері плануються відключення по всій Україні — Finance.ua

Сьогодні увечері плануються відключення по всій Україні Сьогодні 10:01 — Енергетика

Сьогодні увечері плануються відключення по всій Україні

У понеділок, 20 травня, з 18 до 24 години у всіх регіонах плануються відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

«20 травня з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується», — сказано в повідомленні.

«Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго у понеділок, 20 травня, з 18:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень», — написали у ДТЕК.

Як додав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі марафону «Єдині новини», потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня.

Однак, за його словами, повністю уникнути відключень поки не вдасться.

«Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців — і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об'єкти генерації», — заявив Кудрицький.

Він наголосив, що через складну ситуацію в енергосистемі в понеділок з 18:00 і до 24:00 все ж будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Як для промисловості, так і для побутових споживачів.

Довідка Finance.ua:

радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко прогнозує, що взимку дефіцит буде, навіть якщо зима буде теплою;

із офіційних повідомлень, відомо, що близько 40% генеруючих потужностей України або знищено, або суттєво пошкоджено;

за словами Бойко, на сьогодні ринкова ціна на електроенергію для середнього бізнесу — близько 8 грн за 1 кВт. Україні не вдасться уникнути підвищення цін на електроенергію. Але Бойко впевнений, що це не буде ринкова цифра.

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