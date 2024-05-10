Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации на предприятиях — Finance.ua

Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации на предприятиях Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации на предприятиях

Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 8 мая 2024 г. № 520.

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Согласно документу, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Министерство обороны.

По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

Напомним, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. Сейчас это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 № 76.

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Однако Верховная Рада приняла закон о новых порядках военной службы, мобилизации и военном учете.

Кабмин в течение месяца со дня публикации закона (с 17 апреля) должен определиться с новым порядком бронирования. В настоящее время правительство работает над разработкой соответствующих актов.

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