Правительство автоматически продлило срок действия бронирования от мобилизации еще на месяц — Finance.ua

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Правительство автоматически продлило срок действия бронирования от мобилизации еще на месяц

Казна и Политика
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Правительство автоматически продлило срок действия бронирования от мобилизации еще на месяц
Правительство автоматически продлило срок действия бронирования от мобилизации еще на месяц
Правительство продлило на один месяц сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению КМУ № 76.
Об этом написал представитель Кабмина Тарас Мельничук.
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«Установлено, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 N 76 (…), которые не истекли на день принятия этого решения, продлеваются автоматически на один месяц», — написал он.
Отсрочки от мобилизации предоставлялись военнообязанным работникам жизненно важных отраслей экономики и стратегических предприятий для обеспечения бесперебойной работы и поддержки критической инфраструктуры.
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В прошлом году Минэкономики забронировало от мобилизации около 35 тысяч военнообязанных работников для стабильной работы стратегически важных объектов. Продление отсрочек позволит предприятиям сохранить производственные мощности в условиях военного положения.
Напомним, после шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты 🔍

По материалам:
Діло
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