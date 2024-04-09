Премьер анонсировал «справедливое» постановление относительно брони от мобилизации — Finance.ua

Премьер анонсировал «справедливое» постановление относительно брони от мобилизации Сегодня 16:33 — Личные финансы

Для обеспечения военных, защищающих Украину, необходима работающая экономика и инфраструктура. Одним из вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров.

Как отметил Шмыгаль, сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, в связи с чем еженедельно принимаются решения, усиливающие нашу страну.

Эффективная оборона, по словам премьера, является синергией усилий фронта и тыла.

«Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, действительно критически важных», — добавил он.

Премьер отметил, что дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании. Среди них было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

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