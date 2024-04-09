Премьер анонсировал «справедливое» постановление относительно брони от мобилизации — Finance.ua
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Премьер анонсировал «справедливое» постановление относительно брони от мобилизации

Личные финансы
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Для обеспечения военных, защищающих Украину, необходима работающая экономика и инфраструктура. Одним из вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров.
Как отметил Шмыгаль, сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, в связи с чем еженедельно принимаются решения, усиливающие нашу страну.
Эффективная оборона, по словам премьера, является синергией усилий фронта и тыла.
«Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, действительно критически важных», — добавил он.
Премьер отметил, что дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании. Среди них было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.
По материалам:
РБК-Україна
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