Бронирование за деньги: в Комитете Рады рассказали о проблемах в разработке законопроекта — Finance.ua

Бронирование за деньги: в Комитете Рады рассказали о проблемах в разработке законопроекта Сегодня 19:03 — Казна и Политика

Бронирование за деньги: в Комитете Рады рассказали о проблемах в разработке законопроекта

В Верховной Раде Украины идет разработка законопроекта о финансовом бронировании, который будет предусматривать за ежемесячный взнос бронировать работников.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщила народный депутат от Слуги народа, член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко.

По ее словам, в настоящее время комитет разрабатывает законопроект по финансовому бронированию, иными словами, это будет предусматривать возможность за определенный ежемесячный взнос бронировать работников.

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«На данный момент отсутствуют финальные нормы — продолжается активное обсуждение, собираются позиции как бизнеса, так и государственных органов, реализующих политику в этом направлении», — пояснила Янченко.

Нардеп отмечает, что в будущем планируется закрытое заседание профильного Комитета, в ходе которого будут обсуждаться текущая ситуация и варианты изменений по вопросу бронирования. Ожидается, что после заседания может быть выработана общая позиция членов комитета по соответствующему законопроекту.

Проблемы законопроекта

В то же время Галина Янченко добавляет, что вопрос экономического бронирования «достаточно болезненный для общества», поскольку в этом вопросе существует немало информационно-психологических спецопераций (ИПСО) врага, как, например, тезисы о «войне для бедных».

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«Это неправда — около 15% военнослужащих — это вчерашние предприниматели. Экономика должна работать, ведь войско мы удерживаем именно за счет налогов, поэтому должны найти ту „золотую середину“, как обеспечить справедливые процессы мобилизации и бронирования и не „убить“ бизнес», — объясняет народный депутат.

Вместе с тем, Янченко говорит, что не поддерживает идею о введении критериев бронирования по уровню зарплаты.

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«К примеру — зарплата железнодорожника в Донецкой области 20 тыс. гривен, бармена в столичном ресторане 30 тыс. — кого бронировать? Здесь нужно определиться с перечнем специалистов, без которых экономика и инфраструктура не сможет функционировать, потому что будет ситуация как с водителями коммунального транспорта в Одессе — их критически не хватает», — объясняет она.

Параллельно с поиском законодательных инициатив Минэкономики работает над изменениями критериев признания предприятий критической инфраструктурой, добавляет нардеп. В этом вопросе продолжается этап обсуждения, в частности, сбор предложений от министерств и бизнеса.

Справка Finance.ua:

в Украине рассматривают идею экономического бронирования военнообязанных работников;

существует две модели по внедрению финансового бронирования: предложенный вариант от Офиса президента и модель, над которой работают народные избранники;

первая модель не будет распространяться на физлиц-предпринимателей и касается тех, у кого заработная плата выше 35 тыс. гривен. Вторая модель, в свою очередь, предусматривает дополнительный военные сборы за каждого забронированного человека, независимо от его должности или зарплаты.

Факти По материалам:

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