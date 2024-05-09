В Раде рассматривают две модели экономического бронирования: что они предусматривают — Finance.ua

В Раде рассматривают две модели экономического бронирования: что они предусматривают Сегодня 10:02 — Казна и Политика

В Раде рассматривают две модели экономического бронирования: что они предусматривают

В Верховной Раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы.

Об этом на брифинге в парламенте сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа», член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

«О экономическом бронировании — сейчас есть две модели. Они в дискуссии. Есть дискуссия вокруг этих тем», — отметил он.

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По его словам, комитет по вопросам нацбезопасности изучал опыт стран мира по этому вопросу, но «какое решение не выбери — есть много людей, которые за такую инициативу, есть много людей, которые против».

Арахамия объяснил, что первая из существующих в настоящее время моделей предусматривает, что налоги с зарплаты военнообязанного должны составлять от 35 тысяч гривен, чтобы этой суммы хватало на содержание одного украинского бойца.

В то же время, другой вариант предусматривает «когда у вас есть квота, безотносительно к которой вы от индустрии работаете».

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Глава парламентской фракции отметил, что согласно этой модели предприятие может забронировать до 10% человек.

«Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых вы можете забронировать. Кто это будет — руководитель решает самостоятельно. За каждого из этих людей оплачивается сумма, приравниваемая к минимальной зарплате бойца ежемесячно — 20 тысяч гривен. То есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека оплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов», — объяснил политик.

По его мнению, «в дискуссиях все равно появится какая-то модель, которая будет вызывать наименьшее возмущение».

Справка Finance.ua:

правительство пытается запустить новый порядок электронного бронирования сотрудников через «Дію». Главное отличие нового подхода заключается в отказе от бумажного формата бронирования в пользу электронного;

ранее народная депутат Галина Янченко рассказывала, что в Верховной Раде Украины продолжается разработка законопроекта о финансовом бронировании, который будет предусматривать за ежемесячный взнос бронировать работников;

от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек, больше всего — в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве и транспорте. В то же время самую большую мобилизационную нагрузку несет именно белый бизнес, который трудоустраивает людей официально.



Укрінформ По материалам:

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