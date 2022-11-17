У Міненерго дали поради, як безпечно користуватися газовими приладами — Finance.ua

У Міненерго дали поради, як безпечно користуватися газовими приладами Сьогодні 14:00 — Енергетика

Через холоди та відключення електроенергії громадяни активніше користуються газовими приладами — як звичайними кухонними плитами, так і різноманітними портативними чи туристичними пальниками. І часто нехтують правилами безпеки, піддаючи ризику себе та близьких.Щоб запобігти небажаним наслідкам, потрібно дотримуватися декількох простих рекомендацій.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

1. Ознайомитися з інструкціями з експлуатації газових приладів і дотримуватися їх.

2. Стежити за нормальною роботою газових приладів, димоходів і вентиляції, перевіряти тягу до включення та під час роботи газових приладів.

3. Періодично очищати димохід.

4. Після закінчення використання газу закрити крани на газових приладах і перед ними.

5. При несправності газового обладнання викликати працівників підприємства газового господарства.

6. При раптовому припиненні подачі газу негайно закрити крани пальників газових приладів і повідомити в аварійну газову службу за телефоном 104.

7. При появі в приміщенні запаху газу: — негайно припинити використання газовими приладами, — перекрити крани до приладів і на приладах, — відчинити вікна або кватирки для провітрювання приміщення, — викликати аварійну службу газового господарства за телефоном 104 (з незагазованого приміщення);- сповістити оточуючих про запобіжні заходи, вивести людей з загазованого приміщення;- не запалювати вогонь, не курити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроприлади, не користуватися електродзвінками.

8. Перед входом в підвали й погреби переконатися у відсутності запаху газу ДО включення світла або запалювання вогню.

9. Працівників підприємств газового господарства необхідно допускати в приміщення після пред`явлення ними службових посвідчень у будь-який час доби.

10. Ставити до відома підприємство газового господарства при виїзді з квартири на термін більше одного місяця.

11. Власники будинків і квартир повинні своєчасно укладати договори на технічне обслуговування газового обладнання та перевірку димоходів, вентиляційних каналів. У зимовий час необхідно періодично перевіряти оголовки димоходів з метою недопущення їх обмерзання і закупорки.

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