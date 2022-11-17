В Нафтогазі повідомили, які послуги українці можуть отримати онлайн (інфографіка) — Finance.ua

В Нафтогазі повідомили, які послуги українці можуть отримати онлайн (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Фондовий ринок

ГК «Нафтогаз України» не зупиняє розвиток диджитал-сервісів під час дії воєнного стану. Про це повідомила компанія.

1,5 млн українців активно користуються чатботом GASUA.

«Більшості до вподоби Viber — його обрали 1 млн 70 тисяч користувачів, а 420 тисяч віддала перевагу Telegram. Розв’язують свої питання через NaftogazGasSupply у Facebook Messenger лише 10 000 клієнтів», — йдеться в повідомленні.

Станом на 1 листопада 2022 року клієнти «Нафтогазу» завантажили рахунок 1,2 млн разів. У кожного клієнта ГК «Нафтогаз України» є можливість користуватися зручним і швидким онлайн-рішенням, за допомогою якого можна:

Як ви отримаєте рахунок за спожитий газ?

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на електронну пошту (e-mail);

Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як заплатити за газ

Онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Герц, Apple Pay, Google Pay). Офлайн:

через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти або Нової пошти.

Нагадаємо, згідно з законом № 7427, тарифи на час війни та протягом шести місяців після неї зафіксовані на рівні чинних станом на 24 лютого. Тариф найбільшого газопостачальника «Нафтогазу» складає 7,99 гривні за кубометр газу, а його клієнтами є 12,3 мільйона домогосподарств. Тарифи інших газопостачальників дещо відрізняються.

Довідка Finance.ua:

Нафтогаз законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 300 млн євро;

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала прибуток у 420 мільйонів за другий квартал 2022 року.



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