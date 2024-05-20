На інвестування впливає три важливих показники — експерт Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

На інвестування впливає три важливих показники — експерт

Якщо ви хочете інвестувати та, як наслідок, отримувати чималий прибуток, то тут варто спостерігати за декількома важливими показниками.

Про них детально розповів роздрібний інвестор Тарас Гук під час Invest Talk Summit-2024.

У своєму виступі він наголосив на тому, що на інвестування впливають три показники: виторг, прибуток та вільний грошовий потік. Він навів у приклад Google, де виторг зростає двозначними цифрами.

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«Якщо за 5 років подивитись, це 17% за 10 років, це теж 17%, за останній рік, це майже 9%. Чистий прибуток зростає так само двозначними цифрами. За 10 років — 20%. За 5 — теж 20%, а за останній рік — 23%. Щодо вільного грошового потоку, то там майже те саме все: 20, 25, останній рік 15%», — сказав Гук.

Інвестор розповів, що вкладатися бажано в компанії, які є дійсно відомими. Якщо ви все ж таки обрали відому компанію, то треба поцікавитися щодо її майбутнього. І тут також на це впливають три важливих показники: виторг, прибуток та вільний грошовий потік. Гук знову навів у приклад Google. Він зазначив, що на кінець 2023 року ця компанія мала 73 млрд доларів прибутку, а за три роки цей показник зросте до 120 млрд доларів. Тобто, одним з лайфхаків є те, що треба робити ставку на перевірені компанії.

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Другим лайфхаком на думку Гука є те, що елементарно треба прислухатися до інвесторів, які публікують свій портфель. У цьому випадку він зробив акцент на Воррені Баффеті, який від 1965 року веде свій портфель і його підсумковим результатом прибутку наразі є понад 4 млн відсотків. Загалом, подивитися портфелі можна на сайті Dataroma , де викладені всі американські управителі, які мають більше, ніж 100 млн доларів.

Щодо інших лайфхаків, то Гук радить без комісій поповнювати Interactive Brokers: у доларах, з доларових карток або українських карток. Для цього треба використати TransferGo, де треба вказати європейську реєстрацію, номер телефона та геолокацію. Там ви можете зробити необмежену кількість переказів. Також лайфхаком від експерта є те, що ви можете купляти ОВДП за кредитні гроші й таким чином допомагати державі, бо будь-яка купівля ОВДП, навіть на короткий строк, це плюс для держави, але ви не витрачаєте своїх коштів.

Наостанок Гук наголосив на тому, що Bitcoin прямує до нуля і не варто робити, як CEO криптобіржі Binance Чанпен Чжао, якого нещодавно посадили на 4 місяці до в’язниці через фінансові махінації.

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