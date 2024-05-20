росія арештувала активи UniCredit, Deutsche Bank та Commerzbank — Finance.ua

росія арештувала активи UniCredit, Deutsche Bank та Commerzbank Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

росія арештувала активи UniCredit, Deutsche Bank та Commerzbank

Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери на суму майже 800 млн євро трьох європейських банків.

Йдеться про активи німецьких Deutsche Bank (238,61 млн євро) та Commerzbank (94 млн євро), а також італійського UniCredit (462,67 млн євро).

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Позов про арешт активів подала дочірня компанія «Газпрому» — «Русхімальянс», яка 2021 року замовила німецькій компанії Linde проєктування і будівництво газопереробного заводу в Усть-Лугє Лєнінградської області.

Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit і ще два банки виступили поручителями в угоді.

Компанія перерахувала аванс, однак у 2022 році і Linde, і банки-поручителі відмовилися від виконання зобов’язань через запроваджені проти росії санкції ЄС.

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У грудні 2022 року арбітраж у Санкт-Петербурзі заарештував активи Linde в росії на 35 млрд рублів.

За інформацією джерел Financial Times, 20 квітня уряд Італії збирається на нараду, щоб обговорити конфіскацію активів UniCredit в росії.

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