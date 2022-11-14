Якими будуть тарифи на комунальні послуги в грудні — Finance.ua

Якими будуть тарифи на комунальні послуги в грудні Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Якими будуть тарифи на комунальні послуги в грудні

Навесні уряд до кінця війни зафіксував ціни на всі комунальні послуги на поточному рівні.

Про це пише 24 канал.

Тарифи на газ

Згідно з законом № 7427, тарифи на час війни та протягом шести місяців після неї зафіксовані на рівні чинних станом на 24 лютого. Тариф найбільшого газопостачальника «Нафтогазу» складає 7,99 гривні за кубометр газу, а його клієнтами є 12,3 мільйона домогосподарств. Тарифи інших газопостачальників дещо відрізняються.

Таблиця: 24 канал

Нагадаємо, за словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, тарифи на газ можуть переглянути у квітні 2023 року. На його думку, тариф на рівні 7,99 гривні за кубометр газу — «невиправдано дешево».

Тарифи на тепло

Цього опалювального сезону платіжки за тепло для населення зросли. Якщо торік «Нафтогаз» продавав газ по 6,33 гривні, то в грудні цього року ціна становить 7,96 гривні за кубометр. Якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:

у грудні 2022-го платіжка за газ становитиме 1592 гривні;

у той час, як у грудні 2021-го вона була лише 1266 гривні.

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Втім, оскільки наразі тариф зафіксовано, подальших подорожчань не буде.

Тарифи на воду

Ціна на гарячу та холодну воду з 1 листопада для всіх споживачів гарячої води та опалення залишається на рівні 24 лютого 2022 року. Тарифи на водопостачання та водовідведення залежать від регіонів:

Дніпроводоканал: 31,36 гривні за кубометр води (водопостачання — 21,01 / водовідведення — 17,30);

Водоканал в Ужгороді: 42,86 гривні (22,10 / 13,62);

Полтававодоканал: 33,77 гривні (13,74 / 14,40);

Миколаївводоканал: 34,04 гривні (14,61 / 13,76);

Житомирводоканал: 37,54 гривні (15,22 / 16,06);

Інфоксводоканал (Одеса): 35,16 гривні (14,93 / 14,37);

Херсонський водоканал: 30,67 гривні (13,15 / 12,43);

Рівнеоблводоканал: 32,59 гривні (13,90 / 13,26).

Чернігівводоканал: 30,91 гривні (12,97 / 12,79);

Черкасиводоканал: 27,65 гривні (11,54 / 11,50);

Іванофранківськводоекотехпром: 28,24 гривні (10,79 / 12,74);

Хмельницькводоканал: 27,40 гривні (11,81 / 11,02);

Київводоканал: 30,38 гривні (13,47 / 11,85);

Дніпроводоканал: 31,36 гривні (15,13 / 11);

Луцькводоканал: 27,98 гривні (10,17/ 13,15);

Запорізький водоканал: 28,37 гривні (14,84/ 8,80);

Вінницяоблводоканал: 25,72 гривні (13,12 / 8,23);

Чернівціводоканал: 27,91 гривні (14,93 / 8,33);

Львівводоканал: 25,88 гривні (14,41 / 7,16);

Тернопільводоканал — 36,70 гривні (14,65 / 15,93);

Харківводоканал — 24,52 гривні (13,36 / 7,07);

Міськводоканал СМ (Суми) — 32,65 гривні (13,32 / 13,89).

Тариф на електроенергію

У Міненерго пообіцяли не підвищувати тарифи для населення й додали, що відомство вже працює над продовженням спецзобов’язань із забезпечення населення електроенергією. 28 жовтня Міненерго повідомило, що уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року. Тож у листопаді тариф для населення залишиться на тому самому рівні:

сім’ї (домогосподарства), що споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платять за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

ті, хто споживають понад 250 кіловат-годин — 1,68 гривні.

для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій тариф встановлено на рівні 1,68 гривні за кіловат-годин.

Електроенергія для підприємств

Під час війни тарифи на електроенергію для підприємств не змінювались. Наразі діють тарифи від 1 січня 2022 року. Для користувачів «НЕК Укренерго» ціна становить:

послуги з передачі електричної енергії — 345,64 гривні;

підтримка виробників електроенергії з альтернативних джерел — 173,91 гривні.

У жовтні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розглядала можливість підвищення тарифів на електроенергію для підприємств. Проте представники багатьох промислових підприємств заявили, що це може змусити виробництво зупинитися повністю. Наразі тарифи залишаються на тому самому рівні.

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