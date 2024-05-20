Danone виходить з ринку росії — Finance.ua

Danone виходить з ринку росії Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

Danone виходить з ринку росії

Danone завершила продаж своїх активів та виходить з російського ринку. Дане рішення було прийнято компанією на третій рік після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Danone

Компанія Danon завершила продаж своїх активів та згортає діяльність у росії, на яку припадало близько 5% світових продажів компанії. Зауважимо, що в росії компанія працювала понад 30 років.

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«Danone оголосив, що завершив продаж своєї діяльності EDP в росії компанії Vamin R LLC після отримання необхідних дозволів російських регуляторів, як було оголошено в пресрелізі від 22 березня», — йдеться на сайті компанії.

Нагадаємо, що французька компанія заявила про припинення інвестиційних проектів у росії ще 6 березня 2022 року.

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